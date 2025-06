Prieskum 365.bank odhaľuje, že 51 % slovenských rodín s deťmi a 37 % bezdetných párov žije od výplaty do výplaty.

Hoci bezdetní ľudia majú väčšinou menej napäté rozpočty, často aj viac míňajú.

Prieskum 365.bank ukázal, že čo sa týka finančnej rezervy a investícií, sú na tom obe skupiny podobne. Prieskum prebehol od 3. do 9. septembra 2024 na vzorke 1015 ľudí.

Širší kontext: Linda Gáliková, vedúca PR a internej komunikácie 365.bank, uviedla, že bezdetní majú menej napäté mesačné rozpočty, no čo sa týka výšky celkovej finančnej rezervy alebo investovania, sú na tom porovnateľne alebo slabšie ako páry s deťmi. Poukázala na to, že bezdetní viac míňajú, čo by mali zmeniť na posilnenie svojich financií.

Rodiny s deťmi majú vyššie výdavky, čo môže ohroziť celkovú finančnú stabilitu domácností. Šetriť má problém 56 % z nich, zatiaľ čo u bezdetných párov je to 45 %. Aj keď bezdetní ľudia majú menej napäté financie, ich finančné zázemie nie je o nič lepšie. Základnú rezervu, teda šesťnásobok mesačných príjmov, má len asi 40 % oboch skupín. Investovaniu sa venuje 36 % rodičov a 39 % bezdetných párov.

Bezdetné páry častejšie utrácajú financie na veci, ktoré nepotrebujú, zatiaľ čo rodičia ich investujú najmä do detí. Prieskum ukázal, že drahšiu vec si dopraje 60 % bezdetných ľudí, v porovnaní s 44 % rodičov s deťmi. Bezdetní takisto častejšie priznávajú, že míňajú na zbytočnosti. Gáliková zdôraznila, že finančná stabilita nie je len otázkou dobrých príjmov, ale najmä vecou finančnej disciplíny a vedomých rozhodnutí.

