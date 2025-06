Legislatívne zmeny v autoškolách predĺžia kurzy, no náklady sa žiakom nezvýšia.

Kurzy v autoškolách sa pravdepodobne predĺžia. Dôvodom je, že žiaci sa budú na teoretické skúšky prihlasovať sami. Budú mať na to tri mesiace po ukončení teoretického výcviku.

Predseda Asociácie autoškôl SR Vladimír Šarina uviedol, že náklady pre žiakov by sa nemali zvyšovať.

Šarina dodal, že sú za oddelené skúšky, čo by podľa neho malo pomôcť pri nedostatku skúšobných komisárov a zefektívniť záverečné skúšky.

Citát: „Do vozidla na praktické jazdy v cestnej premávke už príde žiak, ktorý ovláda pravidlá cestnej premávky,“ vyjadril sa.

Širší kontext: Šarina tvrdí, že bude výhodné, ak od teoretickej výuky po skúšku neuplynie dlhá doba, čo je aktuálne problém, keďže skúška sa teraz robí až po ukončení celého výcviku.

Návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorý pripravilo Ministerstvo vnútra SR, je momentálne v procese pripomienkovania. Ak by prešiel, mohol by zmeniť spôsob, akým sa vykonávajú skúšky v autoškole, a tiež sprísniť pravidlá pre recidivistov.

Tiež by sa mali meniť pravidlá pre elektrické kolobežky – jazda na kolobežke, ktorá ide rýchlejšie ako 25 km/h, by nemala byť povolená. Prekročenie rýchlosti v obci o 30 km/h a mimo obce o 40 km/h by mohlo byť považované za závažné porušenie pravidiel.

