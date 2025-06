Krajne pravicový poslanec Európskeho parlamentu, Grzegorz Braun, dostal v stredu zákaz vstupu do poľského Sejmu. Dôvodom je, že zničil výstavu zameranú na práva LGBT komunity. Na sociálnych sieťach kolujú videá, kde Braun ničí informačné panely výstavy, pričom situáciu monitoruje parlamentná stráž a bezpečnostné kamery.

Predseda Sejmu, Szymon Holownia, následne oznámil, že „Braunovi bude zakázaný vstup do priestorov parlamentu“. Holownia tiež informoval o úpravách bezpečnostných pravidiel, ktoré umožňujú parlamentnej stráži fyzicky zasiahnuť aj pri ničení majetku, a nie len pri hrozbe útoku na osoby.

