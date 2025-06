V štátnej škole v rakúskom Grazi vypukla v utorok streľba, ktorá si vyžiadala desať obetí vrátane niekoľkých študentov, jedného dospelého a samotného strelca. Podľa ministerstva vnútra je situácia už stabilizovaná a nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. Starostka Elke Kahr potvrdila, že páchateľ konal sám a zahynul počas incidentu, informuje Die Presse.

Exklusives Video:💥Hier hört man die Schüsse in der Grazer Schule



Schockierend! AUF1 hat soeben ein exklusives Video erhalten, in dem die Schüsse in der Grazer Schule zu hören sind. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt. pic.twitter.com/t0K0tRg4UI