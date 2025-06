Reklama na čokoládovú tyčinku Twix vo Veľkej Británii stiahli z vysielania kvôli podnecovaniu nebezpečnej jazdy. Toto rozhodnutie prijal dozorný orgán pre reklamu, Advertising Standards Authority (ASA), pretože reklama ukazovala autonaháňačku, pri ktorej auto vyletí z cesty.

V reklame sa objavuje muž s rozpustenými vlasmi, ktorý sa púšťa do automobilovej naháňačky, čo vedie k nehode, v ktorej sú dve rovnako sfarbené autá. Táto scéna má symbolizovať balenie tyčiniek Twix. Proti reklame podali päť sťažností, ktoré tvrdili, že reklama podporuje nebezpečnú jazdu a je nezodpovedná.

This is the “banned” Twix advert…



The Advertising Standards Authority told Mars (the owners of Twix) “not to condone or encourage irresponsible driving that was likely to breach the legal requirements of the Highway Code in their ads.”



🤣🤣🤣 https://t.co/0VA7URRmqm pic.twitter.com/bbgXkhgLqd