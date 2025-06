Obdobie dovoleniek sa už pomaly blíži a zlodeji spozorneli.

Zlodeji si zvyknú označovať byty, ktoré chcú okradnúť, jednoduchým trikom so silikónom. Polícia ľuďom radí, ako si pred zlodejmi dávať pozor aj v dovolenkovom období, keď sa nenachádzajú doma.



Vchodové dvere do bytov si zlodeji označia silikónom, ktorý umiestnia od zárubní v ľavom rohu po dvere v ľavom rohu, ako aj vidno príkladne na fotke. Takto označené miesto chodia sledovať, a ak sa silikón odtrhne v dôsledku otvárania dverí, zlodejom to dáva signál, že ľudia sú doma. Ak však silikón zostáva dlhodobo nedotknutý, znamená to, že domáci niekam odišli.

Taktika zlodejov: silikónom označené dvere bytov. Zdroj: Polícia (Facebook)



Odporúčania polície

Polícia v tejto súvislosti odporúča pred odchodom na dovolenku starostlivo zamknúť dvere a zavrieť okná. Zabúdať netreba ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná či pivničné okná. Príbuzných, dôveryhodných známych či susedov je dobré požiadať, aby pravidelne vyberali poštovú schránku a kontrolovali neporušenosť bytu, prípadne domu.

Rolety odporúča nezaťahovať, keďže ide o znak, že nie si doma. Ak má niekto nainštalovaný bezpečnostný systém, treba ho pred odchodom z bytu použiť. Pozornosť treba venovať aj vchodovým dverám či zárubniam. Je dôležité odsledovať, či nevykazujú známky prelepenia alebo iného označenia.