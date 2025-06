Poslanci sa dohodli na finálnom znení novely Ústavy SR.

Poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH sa dohodli spolu s poslancami pôsobiacimi v Kresťanskej únii (KÚ) s koalíciou na finálnom znení novely Ústavy SR. Spoločne s koalíciou podali pozmeňujúci návrh. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.

Do novely ústavy majú podľa dohody pribudnúť návrhy týkajúce sa zákazu surogátneho materstva či práva dieťaťa poznať svojich rodičov, teda, že mama je žena a otec je muž. Janckulík povedal, že sa KDH podarilo presadiť všetky priority okrem posilnenia výhrady vo svedomí. Za novelu zahlasujú poslanci KDH okrem Františka Mikloška.



„Podpisov máme dostatok, sú tam podpísaní poslanci KDH, poslanci za Kresťanskú úniu, ktorí sú aj predkladateľmi tohto pozmeňujúceho návrhu spolu s KDH. A samozrejme, sú tam podpísaní poslanci za stranu Smer a Hlas a SNS,“ povedal Janckulík v piatok novinárom.

Argumentuje, že KDH malo tieto princípy vo svojom volebnom programe a ide o hodnotové veci, ktoré KDH presadzuje 35 rokov. „Čo sa týka aj hlasovania, KDH vždy hlasuje za dobré návrhy zákonov, je to jedno, či sú návrhy zákonov z dielne opozície alebo koalície,“ dodal s tým, že aj ostatní opoziční partneri niekedy zahlasujú za koaličné zákony. KDH však nepodporí vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy, ako to navrhuje Hlas-SD.

Navrhujú viaceré zmeny

Podľa návrhu by sa zakázala dohoda o porodení dieťaťa pre iného, čiže by sa zakázalo surogátne materstvo ako forma komercializácie ľudskej reprodukcie. Snahou je predísť vykorisťovaniu zraniteľných žien. Do ústavy má tiež pribudnúť ustanovenie, že matkou dieťaťa je žena a otcom dieťaťa je muž.

„Tento návrh reflektuje prirodzený biologický fakt, že (biologickými) rodičmi dieťaťa sú muž a žena. Samozrejme tým nie je dotknuté náhradné rodičovstvo v zmysle inštitútov rodinného práva,“ uviedli predkladatelia. Zavedenie tejto definície do ústavy má za cieľ zabrániť možným snahám o redefinovanie pojmu rodičovstvo v budúcnosti. Ústava má tiež po novom hovoriť, že Slovenská republika uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženu.



Z definitívneho znenia novely ústavy sa má vypustiť veta, že rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami a školskými zariadeniami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu. Formulácia „nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu“ je podľa predkladateľov neurčitá a môže spôsobovať výkladové nejasnosti.



O novele ústavy bude parlament rokovať v pondelok (16. 6.), hlasovať sa má až v utorok (17. 6.). Poslanci za KDH a poslanci Richard Vašečka a Anna Záborská (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ) avizovali, že novelu podporia, ak budú splnené ich podmienky. Na zmenu ústavy sú potrebné hlasy 90 poslancov.

