Hygienické úrady okamžite po oznámení prípadu zasiahli a odobrali vzorky vody z bazéna.

Na južnom Slovensku sa pred pár dňami udiala mimoriadna udalosť. Jedenásťročný chlapec zo Záhoria sa nakazil nebezpečným a potenciálne smrteľným parazitom počas výletu na kúpalisku. Chlapec momentálne bojuje o život v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, informujú tvnoviny.sk.

Podľa informácií sa deti, vrátane chlapca, počas týždňa kúpali na kúpalisku v oblasti južného Slovenska. Príznaky ochorenia sa u chlapca objavili približne štyri až päť dní po vystavení sa parazitovi, ktorý napáda mozog a spôsobuje jeho zápal. Odborníci upozorňujú, že infekcia vzniká vdýchnutím parazita, nie jeho prehltnutím.

Tento parazit sa vyskytuje najmä v teplejších sladkovodných vodách, ako sú jazerá alebo bazény, a ide o vzácne, no extrémne nebezpečné ochorenie. Správna koncentrácia chlóru v bazénoch by mala parazita zničiť, no zatiaľ nie je jasné, či sa na kúpalisku dodržiavali všetky hygienické normy.

Hygienické úrady okamžite po oznámení prípadu zasiahli a odobrali vzorky vody z bazéna, aby potvrdili prítomnosť parazita špeciálnou testovacou metodikou. Výsledky testov zatiaľ nie sú známe. Rodičia ostatných detí, ktoré boli na kúpalisku spolu s chlapcom, už dostali informácie o možnom nebezpečenstve, no podľa dostupných údajov zatiaľ žiadne ďalšie dieťa neprejavilo podobné zdravotné ťažkosti.

Prečítaj si aj tieto články: