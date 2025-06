Obe firmy poskytli záruky v otázke národnej bezpečnosti a sľúbili investície za 11 miliárd dolárov.

Americký prezident Donald Trump podpísal v piatok (13. 6.) nariadenie, ktorým schválil partnerstvo medzi oceliarskymi koncernami US Steel a Nippon Steel po tom, ako obe spoločnosti poskytli záruky v otázke národnej bezpečnosti Spojených štátov.



Prevzatie americkej spoločnosti US Steel japonským konkurentom Nippon Steel brzdil bývalý prezident Joe Biden, ktorý ho v posledných týždňoch svojho pôsobenia v Bielom dome zablokoval práve z dôvodov národnej bezpečnosti. Trump sa pôvodne tiež staval proti plánu a žiadal, aby spoločnosť US Steel zostala v domácom vlastníctve, v máji ale nakoniec podporil spojenie s japonským partnerom.

US Steel ostane sídliť v Amerike

„US Steel zostane v Amerike a ponechá si svoje sídlo vo veľkom meste Pittsburgh,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti. Prezident Trump „schválil historické partnerstvo spoločností, ktoré uvoľní bezprecedentné investície do výroby ocele v Spojených štátoch, ochráni a vytvorí viac ako 100.000 pracovných miest,“ uviedli firmy v spoločnom vyhlásení.



US Steel a Nippon Steel uzavreli s vládou USA dohodu o národnej bezpečnosti, v rámci ktorej sa zaviazali uskutočniť do roku 2028 nové investície vo výške približne 11 miliárd USD (9,56 miliardy eur). Ponuku na prevzatie US Steel za 14,9 miliardy amerických dolárov podala japonská spoločnosť v decembri 2023.



Podľa údajov Svetovej asociácie pre oceľ (WSA) spojenie U.S. Steel a Nippon Steel vytvorí tretiu najväčšiu oceliarsku spoločnosť na svete z pohľadu produkcie. Väčšie budú iba čínska Baowu Steel Group a v Luxemburgu sídliaca ArcelorMittal.