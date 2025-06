Slovensko nesúhlasí s návrhom EÚ na zastavenie ruských energetických dodávok, čo by mohlo zvýšiť ceny plynu pre domácnosti o 30-50 %.

Slovensko sa nechystá podporiť návrh na úplné zastavenie dodávok energetických surovín z Ruska do Európskej únie. Tento plán chce Európska komisia oznámiť v utorok. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) by takýto krok mohol viesť k zvýšeniu cien plynu pre slovenské domácnosti o 30 až 50 %. Tieto obavy vyjadril po stretnutí s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD), kde diskutovali o plnení vládneho programu v oblasti hospodárstva.

Fico povedal, že "nárast cien pre domácnosti je takmer istý" a je pripravený v tom smere konať, lebo slovenské domácnosti by mohli čeliť výraznému zvýšeniu cien plynu. Obáva sa aj toho, že ak by dodávky plynu z Ruska úplne prestali, mohlo by to ovplyvniť stabilitu cien plynu v celej Európe, čo by ešte zhoršilo situáciu na Slovensku.

Slovensko má s ruským Gazpromom dlhodobú zmluvu na dodávky plynu za približne 20 miliárd eur. Ak by sa dodávky zastavili v roku 2028, môže to viesť k medzinárodným právnym sporom.

Premiér informoval, že veľvyslanec Slovenska pri EÚ dostal pokyny žiadať odklad hlasovania o sankciách, kým sa tieto problémy nevyriešia. Fico zdôraznil, že Slovensko potrebuje odpovede na otázky ohľadom kompenzácií a právnych sporov a záruky dostatku plynu.

Vláda má v úmysle udržať ceny energií na Slovensku stabilné aspoň do roku 2026. Pri elektrine sa spolieha na memorandum so Slovenskými elektrárňami, no u plynu môžu náklady dosiahnuť až miliardu eur. Fico uviedol, že budú hľadať možnosti, ako pomôcť domácnostiam s cenami energií.

Ministerka hospodárstva pracuje na spôsobe, ako adresnejšie poskytnúť pomoc, ale problémom je určiť, kto naozaj potrebuje podporu. Fico verí, že mnohí Slováci budú potrebovať kompenzácie, či už za plyn alebo elektrinu.

Podľa premiéra si ministerstvo hospodárstva plní svoje úlohy veľmi dobre, pričom až 80 % úloh programu vlády už bolo splnených. Okrem toho pochválil aj prácu rezortu v oblasti podpory investícií a prípravy priemyselných parkov pre veľké zahraničné firmy.