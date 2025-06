Fico neutralitu označil za vhodnú, aj keď si uvedomuje, že krajina je viazaná členstvom v NATO.

Premiér Robert Fico sa v pondelok opäť pustil do kritiky vojenskej pomoci Ukrajine a výdavkov na zbrojenie. Naznačil, že Slovensku by mohla „svedčať“ neutralita. „Túto otázku staviam veľmi oficiálne a veľmi jasne. Do čoho nás to, preboha, ťahajú?“ vyhlásil.

Neutralitu spomenul ako reakciu na podľa neho „bláznivé časy“ zbrojenia, kde si „mädlia ruky zbrojárske firmy“, podobne ako to robili farmafirmy počas pandémie. Zároveň však uznal, že rozhodovanie o neutralite nie je v jeho kompetencii. Slovensko je členom Severoatlantickej aliancie od roku 2004 a Fico doteraz členstvo v NATO verejne nespochybňoval.

Na Fica zareagoval aj Pellegrini

Neutralita by v prípade Slovenska bola pravdepodobne x-násobne drahšia ako naše členstvo v Severoatlantickej aliancii. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v utorok v reakcii na slová Roberta Fica.



„Ak chcete byť neutrálna krajina, to neznamená, že ste takou dobrou krajinou, ktorá je kamarátka so všetkými naokolo a nikto jej nemôže ublížiť. Neutralita znamená, že nie ste súčasťou nejakých veľkých medzinárodných inštitúcií, ale potom si všetko musíte garantovať sami. A tam by to potom možno nebolo o 3,5 % na zbrojenie, ale možno siedmich, ôsmich, desiatich, a to by sme už vôbec nezvládli,“ podotkol prezident.



Za rozhodujúce považuje, že podpora členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii je súčasťou programového vyhlásenia vlády. „Preto toto vyjadrenie považujem čisto za jeho osobný postoj, možno nadhodenie opäť nejakej politickej témy,“ komentoval Pellegrini. Hovorí o provokatívnej myšlienke, ktorou sa zahlcuje verejný priestor. Označil to za zbytočné a riskantné.