Citát: „Všetko je raz po prvýkrát. Aj to, že ste ako poslanec Európskeho parlamentu vyhostený z kandidátskej krajiny EÚ. Demokracia v akcii,“ napísal Dostál na sociálnej sieti X spolu s fotografiou pred lietadlom.

Širší kontext: Česká ambasáda v Kišiňove bola o incidente informovaná, pričom české ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Moldavsko zabránilo vstupu viacerým osobám z bezpečnostných dôvodov.

Podľa servera Novinky.cz boli okrem Dostála zadržaní aj hovorca gréckej strany NIKI Dimos Thanasoulas a americký konzervatívny aktivista Brian S. Brown. Organizátori konferencie tvrdia, že ide o pokus moldavských úradov zastrašovať účastníkov s konzervatívnymi názormi.

