Na policajnej stanici v Nových Zámkoch sa odohrala nezvyčajná udalosť. V pondelok (28. júla) sa do priestorov obvodného oddelenia bez povšimnutia dostal 54-ročný muž. Namiesto útoku na personál však vošiel do kuchynky, kde si vzal príborový nôž a bodol sa do oblasti rebier, informujú noviny.sk.

Policajti okamžite zasiahli, muža spacifikovali a privolali záchrannú službu. Zraneného previezli do nemocnice v Nitre. Prípadom sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby, ktorý preveruje okolnosti incidentu.