Širší kontext: Lewotobi Laki-Laki na ostrove Flores nedávno viackrát vybuchla. Posledný veľký výbuch bol 7. júla, keď sopka vychrlila popol až do výšky 18 kilometrov, čo narušilo letecké spojenia na neďaleké Bali.

V novembri 2024 pri ďalšom výbuchu sopka vychrlila rozžeravené úlomky do niekoľkokilometrovej vzdialenosti. Vtedy zahynulo desať ľudí.

Happening: Mount Lewotobi Laki-Laki Erupts in Indonesia.



Mount Lewotobi Laki-Laki erupted at 8:48 PM WITA in East Nusa Tenggara, sending an ash column up to 10,000 meters above the summit. Volcanic lightning was also visible during the eruption. pic.twitter.com/ZZbcAyYli9