Polícia jeho tvrdenia o nezákonnom či účelovom vyšetrovaní odmieta.
Nezaradený poslanec a primátor Kežmarku Ján Ferenčák oznámil, že ho polícia obvinila z korupčného trestného činu. Podľa polície čelí obvineniu pre pokračovací prečin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody a tiež pre pokračovací zločin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, informujú aktuality.sk.
Ferenčák obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o politicky motivovaný prípad, ktorého cieľom má byť jeho diskreditácia pred komunálnymi voľbami. Zodpovednosť pripisuje ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi a šéfovi policajnej inšpekcie Branislavovi Zurianovi. „Chcú zo mňa spraviť exemplárny prípad,“ vyhlásil.
Polícia jeho tvrdenia odmieta
Polícia reagovala, že vyšetrovanie prebieha na základe zistených skutočností a dôkazov, a odmietla tvrdenia spochybňujúce jeho zákonnosť či nezávislosť. Podrobnosti k prípadu zatiaľ nechce zverejňovať.
Ferenčák novinárom pustil aj nahrávku ľudí z prostredia bezpečnostných zložiek, ktorá má podľa neho dokazovať koordinovaný postup proti jeho osobe. Pre nízku kvalitu však nebolo jasne počuť obsah rozhovoru.
S prípadom súvisia aj tri pozemky jeho rodinnej firmy Jazuna, ktoré vo februári zaistila prokuratúra. Ferenčák ich získal od svojej matky a neskôr ich vložil do firmy ako nepeňažný vklad v hodnote približne 250-tisíc eur.