Zaoberať sa ním bude po návrate z pracovnej cesty v USA, následne stanoví termín Tarabovho odvolania.
Prezident Peter Pellegrini už dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zaoberať sa ním bude po návrate z pracovnej cesty v Spojených štátoch.
Pellegrini následne určí termín, kedy Tarabu z funkcie odvolá. S Ficom bude zároveň rokovať o tom, kto dočasne povedie ministerstvo, kým nebude známy definitívny Tarabov nástupca.
SNS chce na ministerstve Filipa Kuffu
Odchod Tarabu súvisí s dlhodobými spormi s SNS. Andrej Danko už niekoľko mesiacov tvrdí, že Taraba by mal vo funkcii skončiť. SNS chce za nového ministra súčasného štátneho tajomníka Filipa Kuffu.
Fico, Danko a Taraba sa ešte v máji dohodli, že ak sa vzťahy medzi ministrom a SNS nezlepšia, Taraba do konca septembra skončí.
Taraba pritom opakovane tvrdil, že sa odísť nechystá. Naznačil tiež, že po návrate do parlamentu sa môže zmeniť jeho postoj k vláde. „Ak ma niekto za toto odvolá, tak aj sa k tej vláde primerane postavím,“ vyhlásil minulý týždeň.