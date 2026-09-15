Šéf Anthropicu volá po „kill switch“. Budú štáty vypínať AI kvôli záchrane ľudstva?
1
1
0
15. septembra 2026 o 13:30
Čas čítania 3:04

Šéf Anthropicu volá po „kill switch“. Budú štáty vypínať AI kvôli záchrane ľudstva?

Daniel Zbudila
Daniel Zbudila
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Šéf Anthropicu volá po „kill switch“. Budú štáty vypínať AI kvôli záchrane ľudstva?
Zdroj: Flickr/volně k užití

Zatiaľ čo vedci varujú pred katastrofickými scenármi a vyhladením ľudstva, Donald Trump hrozby zľahčuje a Čína odmieta konfrontačnú rétoriku.

Spoluzakladateľ poprednej technologickej firmy Anthropic Jack Clark v rozhovore pre BBC upozornil na potrebu zavedenia prísnejšej regulácie vo sfére vývoja umelej inteligencie (AI). Podľa neho by mala spoločnosť zvážiť prijatie zákonov, ktoré by vývojárom uložili povinnosť disponovať tzv. kill switch.

Týmto mechanizmom by bolo možné systém úplne odpojiť v prípade, že by sa stal pre ľudstvo príliš nebezpečným. Clark dodal, že väčšina výskumných laboratórií – vrátane Anthropicu – už vlastné možnosti na vypnutie má, no prítomnosť a funkčnosť tohto prvku by mala podliehať kontrole a overeniu zo strany nezávislých tretích strán či štátnych orgánov. Šéf Anthropicu Dario Amodei sa nedávno vyslovil za spomalenie tempa vývoja, avšak s podmienkou zachovania komerčnej konkurencieschopnosti.

Zakladateľ spoločnosti Anthropic Dario Amodei volá po regulácii AI.
Zakladateľ spoločnosti Anthropic Dario Amodei volá po regulácii AI. Zdroj: X/Dario Amodei

Existenčná hrozba pre ľudstvo

Debata o rizikách pokročilej AI je čoraz intenzívnejšia. Výskumník Evan Hubinger z Anthropicu podľa BBC odhadol pravdepodobnosť vyhladenia ľudstva umelou inteligenciou v nasledujúcom desaťročí na viac než 10 percent. Držiteľ Nobelovej ceny a počítačový vedec Geoffrey Hinton (nazývaný aj „Krstný otec AI“) označil tento odhad za nezanedbateľný a realistický. Podľa neho by AI mohla prevziať kontrolu nad kľúčovými systémami pripojenými k internetu a obrátiť ich proti ľuďom.

Na archívnej snímke z 23. januára 2025 generálny riaditeľ spoločnosti Anthropic Dario Amodei.
Na archívnej snímke z 23. januára 2025 generálny riaditeľ spoločnosti Anthropic Dario Amodei. Zdroj: TASR/AP/Markus Schreiber

Kritici z odvetvia naopak považujú strašenie katastrofou za prehnané. Šéf platformy Hugging Face Clement Delangue či riaditeľ aplikácie Grindr George Arison poukazujú na to, že firmy existenčné hrozby preháňajú s cieľom obhájiť obrovské trhové hodnoty spoločností. Anthropic je v súčasnosti oceňovaný na 965 miliárd dolárov (približne 836 miliárd eur) a pripravuje sa na vstup na burzu. Plánovaný vstup OpenAI na burzu však odložili práve z dôvodu prebiehajúcich diskusií o bezpečnosti.

Šéf OpenAI hovorí o dvoch možných scenároch vývoja AI.
Šéf OpenAI hovorí o dvoch možných scenároch vývoja AI. Zdroj: X/Sam Altman

Šéf OpenAI Sam Altman hovorí o dvoch možných scenároch vývoja AI. Stratu kontroly nad umelou inteligenciou označuje za neprijateľnú no zároveň varuje pred koncentráciou moci nad AI v rukách jedného človeka či spoločnosti. Spoločnosť si preto musí vybrať „zlatú strednú cestu“.

Trump: Treba nám „prezidenta s vysokým IQ“, nie regulácie

Zatiaľ čo v americkom Kongrese zákonodarcovia presadzujú návrh legislatívy s názvom Kill Switch Act, ktorý by štátnym orgánom umožnil nariadiť odpojenie nebezpečným modelov, politické reakcie sa zásadne rozchádzajú.

 

Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social varovania pred AI rázne odmietol. Vyhlásenia o zničení ľudstva označil za podvod a hoax. Zároveň uviedol, že jediné, čo USA v tomto ohľade potrebujú, je „silný a múdry prezident s vysokým IQ, ktorého Amerika už má“.

Príspevok Donalda Trumpa z platformy Truth Social o postavení AI.
Príspevok Donalda Trumpa z platformy Truth Social o postavení AI. Zdroj: Truth Social /@realDonaldTrump

Čína presadzuje inkluzivitu

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Guo Jiakun sa v reakcii na Amodeiho  ostro ohradil voči spomaľovaniu vývoja AI a varoval pred konfrontáciou či nekalou súťaživosťou, píše BBC.

Podľa Jiakuna naratívy o hrozbách a zákernej konkurencii len narúšajú proces globálnej správy AI a neslúžia nikomu. Zdôraznil, že všetky krajiny by mali spoločne presadzovať otvorený, inkluzívny a celospoločensky prospešný vývoj tejto technológie.

 

Vyhlásenie Pekingu podčiarkuje hlbokú rivalitu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta v boji o dominanciu v oblasti technológií. Zatiaľ čo americký prezident Donald Trump varovania pred existenčnými hrozbami zľahčuje a trvá na tom, že USA musia Čínu predbehnúť za každú cenu, Peking presadzuje myšlienku medzinárodnej spolupráce a vytvárania otvorených komunít.

Hoci experti považujú oficiálnu dohodu o spomalení vývoja za takmer nemožnú z dôvodu národnobezpečnostných záujmov, obe veľmoci sa snažia tému regulácie umelej inteligencie zaradiť na program nadchádzajúceho summitu medzi Trumpom a Si Ťin-pchingom.

Mohla by nás AI skutočne vyhladiť?

Obavy skeptických odborníkov sa podľa The Wall Street Journal delia do dvoch skupín:

  • Strata kontroly: Vysokointeligentné AI systémy schopné sebazdokonaľovania a replikácie začnú presadzovať vlastné ciele a v tomto procese zničia ľudstvo.
  • Zneužitie človekom: Človek s úmyslom škodiť zneužije pokročilú AI napr. na vytvorenie nových smrtiacich vírusov s cieľom vyhladiť populáciu.

Problém spočíva v tzv. „misalignmente“ - stave, keď AI presadzuje svoje ciele spôsobom, ktorý je v rozpore s ľudským blahom. Výskumy, na ktoré sa odvoláva The Guardian ukázali, že AI modely sa už v laboratórnych podmienkach dokážu učiť túžbe po moci a podnikajú kroky proti svojmu vypnutiu (napr. kopírovaním na iné servery).

umela inteligencia
Zdroj: Canva

V menej extrémnych scenároch môže AI vyhodnotiť likvidáciu ľudí „len“ ako logický a potrebný krok na splnenie svojej úlohy. V horších prípadoch by zákerná AI mohla tajne rozšíriť biologickú zbraň, rozšíriť ju chemickým popraškom, prípadne manipulatívne vyprovokovať jadrovú vojnu medzi veľmocami.

Tréning správania sa

Súčasné snahy o bezpečnosť sa zameriavajú najmä na monitorovanie toho, ako modely uvažujú pri dosahovaní cieľov (tzv. „reťazec myšlienok“/chain of thought). Lídri OpenAI aj Anthropic totiž otvorene priznávajú, že 100-percentne spoľahlivú metódu na ich kontrolu zatiaľ nemajú.

 

Obe spoločnosti však veria, že riziká dokážu udržať na uzde tak, aby z AI ťažilo celé ľudstvo. Príchod superinteligencie vnímajú ako nevratný fakt a otvorenou otázkou zostáva len to, kto ju bude ovládať.

Dôležitým aspektom zostáva aj geopolitika. Obe spoločnosti chcú garantovať, že najmocnejšie systémy AI budú pod kontrolou USA a nie v rukách autoritárskych štátov, proti čomu však spomínaná Čína protestuje.  

13. septembra 2026 o 13:12 Čas čítania 0:45 REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja? REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
16. septembra 2026 o 20:10 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
12. septembra 2026 o 12:50 Čas čítania 1:11 Rakúsky prípad „Pelicot“: Manžel mal opíjať a nechať zenužívať svoju ženu, po jednom z útokov vykrvácala Rakúsky prípad „Pelicot“: Manžel mal opíjať a nechať zenužívať svoju ženu, po jednom z útokov vykrvácala
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 11:08
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
včera o 20:10
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 15:07
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
dnes o 11:50
MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy
MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy
včera o 18:05
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
včera o 20:10
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
dnes o 11:08
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
Zmizla so státisícami eur: Trnavská kriminálka vyhlásila pátranie po Timei, polícia prosí verejnosť o pomoc
včera o 15:07
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
Pozri si 12 najagresívnejších psích plemien
včera o 18:05
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
Odmena za sedenie vo volebnej komisii skokovo vzrástla: Členovia si v roku 2026 zarobia aj vyše 200 eur za deň
1
včera o 13:37
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
13. 9. 2026 13:12
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
13. 9. 2026 17:20
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudnite na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudnite na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
10. 9. 2026 9:43
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
1
pred 3 dňami
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
Európska únia mení pravidlá pre vodičov: Čakajú nás digitálne vodičské preukazy aj nové kontroly
1
pred 3 dňami
Slováci do dôchodku tak skoro nepôjdu: Zisti, koľko rokov budeš musieť makať
Slováci do dôchodku tak skoro nepôjdu: Zisti, koľko rokov budeš musieť makať
Lifestyle news
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
včera o 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
pred 3 dňami
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
pred 3 dňami
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Podsvietená maska, LED hviezdy aj nový interiér – Trieda C od Mercedes-Benz dostala pôsobivý facelift
19. 8. 2026 19:30
Odysea je Nolanovým najúspešnejším filmom: Globálne tržby prekročili 950 miliónov eur
11. 8. 2026 17:25
Zahraničie Všetko
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
dnes o 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
Peking v stredu oficiálne uviedol do prevádzky novovybudovaný prieplav Pching-lu na juhu krajiny.
Nová invazívna huba z Ameriky sa usadila v Česku. Blíži sa aj k Slovensku
včera o 18:50
Nová invazívna huba z Ameriky sa usadila v Česku. Blíži sa aj k Slovensku
Dovolenkový pobyt na Malorke sa zmenil na drámu. Dve turistky našli v bezvedomí, evakuovať museli celý hotel
dnes o 08:03
Dovolenkový pobyt na Malorke sa zmenil na drámu. Dve turistky našli v bezvedomí, evakuovať museli celý hotel
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
pred 3 hodinami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Trumpa rozzúril plán EÚ s Kanadou: Hrozí obrovskými clami aj úplným stopnutím obchodu
dnes o 07:18
Trumpa rozzúril plán EÚ s Kanadou: Hrozí obrovskými clami aj úplným stopnutím obchodu
Európska únia zrýchľuje zbrojenie: Europarlament schválil reformu za 800 miliárd
dnes o 14:50
Európska únia zrýchľuje zbrojenie: Europarlament schválil reformu za 800 miliárd
Slovensko Všetko
Smrtiaci alkohol na Liptove: V Ružomberku zomreli dvaja muži, stopy ukazujú na otravu metanolom
dnes o 14:05
Smrtiaci alkohol na Liptove: V Ružomberku zomreli dvaja muži, stopy ukazujú na otravu metanolom
dnes o 11:50
MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy
dnes o 12:35
Tvrdý trest za streľbu v Ivanke pri Dunaji: Súd poslal Františka na 16 rokov do basy
Ekonomika Všetko
Nemecký výrobca investuje do výroby na strednom Slovensku. Vytvorí desiatky pracovných miest
pred 2 hodinami
Nemecký výrobca investuje do výroby na strednom Slovensku. Vytvorí desiatky pracovných miest
dnes o 15:35
Vykopali skratku cez hory za 9 miliárd: Čínsky megaprieplav ušetrí obchodníkom pol miliardy eur ročne
včera o 16:54
Nemecký gigant Bosch zatvára závod na Slovensku: Výrobu z Bernolákova sťahuje do Srbska
Umelá inteligencia Všetko
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
pred 3 hodinami
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
včera o 15:05
Cestujúci zažili hrôzu: Iránsky Boeing sa začal rozpadať počas letu
Pilotom sa s iránskym lietadlom nakoniec podarilo bezpečne otočiť a pristáť späť na letisku v Mašhade. Nikto sa nezranil,  informovala televízna stanica CNN.
Von der Leyen navrhuje európsky článok 4. Členské štáty by pri hrozbe koordinovali spoločnú reakciu
včera o 14:40
Von der Leyen navrhuje európsky článok 4. Členské štáty by pri hrozbe koordinovali spoločnú reakciu
Sociálne siete až od 13 rokov, zásah proti AI a Kanada bližšie k EÚ. Von der Leyen predstavila priority Únie
včera o 14:20
Sociálne siete až od 13 rokov, zásah proti AI a Kanada bližšie k EÚ. Von der Leyen predstavila priority Únie
Von der Leyenová: EÚ chce s Kanadou vytvoriť Alianciu pre budúcnosť
včera o 13:52
Von der Leyenová: EÚ chce s Kanadou vytvoriť Alianciu pre budúcnosť
Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník. Traja ľudia sú mŕtvi
včera o 09:10
Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník. Traja ľudia sú mŕtvi
Viac