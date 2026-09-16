Na predmestí Los Angeles sa zrútil vrtuľník. Traja ľudia sú mŕtvi
Po zrútení vrtuľníka na predmestí Los Angeles boli na mieste traja ľudia vyhlásení za mŕtvych, oznámil v utorok na sociálnych sieťach miestny hasičský zbor. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, AP a AFP a televízie BBC. Ďalšiu osobu v neznámom stave previezli do nemocnice. Vyšetrovanie majú na starosti Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB) a Federálny úrad pre letectvo (FAA), oznámil losangeleský hasičský zbor. Vrtuľník sa zrútil medzi dvoma komerčnými budovami na predmestí Chatsworth.