Podľa prvotných informácií celá razia súvisí s podozrením na rozsiahly investičný podvod.
Viac ako 100 policajtov zasahuje v piatich krajoch naprieč Slovenskom v rámci akcie s krycím názvom Giezi. Rozsiahla operácia sa týka podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Aktuálne je zadržaných desať osôb. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Zásah prebieha na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Košického kraja za účasti viacerých policajných zložiek,“ spresnil hovorca. Akciu realizuje jednotka finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru.
„Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony a s ohľadom na účel trestného konania nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ doplnil Hájek.