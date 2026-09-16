Tragédiu, pri ktorej zahynul aj chodec na zemi, už vyšetrujú americké letecké úrady.
Po zrútení vrtuľníka na predmestí Los Angeles boli na mieste traja ľudia vyhlásení za mŕtvych, oznámil v utorok na sociálnych sieťach miestny hasičský zbor. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, AP a AFP a televízie BBC.
Ďalšiu osobu v neznámom stave previezli do nemocnice. Vyšetrovanie majú na starosti Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB) a Federálny úrad pre letectvo (FAA), oznámil losangeleský hasičský zbor. Vrtuľník sa zrútil medzi dvoma komerčnými budovami na predmestí Chatsworth.
Spravodajský vrtuľník televízie
Miestne médiá uvádzajú, že šlo o spravodajský vrtuľník, ktorý lietal v okolí miesta smrteľnej havárie autobusu. Bezprostredne nebolo jasné, či niektorá z obetí bola na palube vrtuľníka. Najmenej jedna však bol v čase nehody zrejme chodcec nachádzajúci sa na zemi.
Televízia NBC4 neskôr potvrdila, že šlo o jej vrtuľník, ktorý na mieste pokrýval haváriu autobusu mestskej hromadnej dopravy s vozidlom typu SUV spred približne dvoch hodín. Pri tej zahynuli najmenej dvaja ľudia a ďalší šiesti sa zranili.
Po havárií helikoptéry na mieste zasahovalo viac ako 50 hasičov. Primátorka Los Angeles Karen Bassová vyjadrila ľútosť nad stratou životov pri havárii vrtuľníka i pri nehode autobusu a poďakovala sa záchanárom za ich rýchlu reakciu.