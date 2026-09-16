V obci Necpaly v okrese Martin došlo v stredu ráno k ďalšiemu vážnemu útoku medveďa.
V oblasti Turca opäť vyčíňa divoká šelma. V stredu 16. septembra v ranných hodinách došlo v obci Necpaly k napadnutiu pastiera, ktorý práve vykonával svoju prácu pri zaháňaní dobytka. Medveď hnedý na muža nečakane zaútočil a spôsobil mu vážne zranenia. Záchranári poškodeného okamžite transportovali na ošetrenie do Univerzitnej nemocnice v Martine, pričom podrobnejšie detaily o jeho aktuálnom zdravotnom stave nateraz nie sú známe, uvádza TV Markíza.
Druhý útok v priebehu 24 hodín
Na miesto incidentu bol ihneď vyslaný Zásahový tím pre medveďa hnedého Fatra. Podľa dostupných informácií vyhodnotili úrady situáciu ako mimoriadne vážnu a do regiónu narýchlo povolávajú aj ďalšie špecializované tímy z iných častí Slovenska. V podhorských lokalitách vrátane rizikových Turian totiž v týchto dňoch odštartovali prácu na kosení kukurice, čo rapídne zvyšuje pravdepodobnosť vyhnutia šeliem z lesa a nebezpečných stretov s ľuďmi.
Kritický stav na Turci potvrdzuje aj fakt, že ide o druhý podobný incident za posledných 24 hodín. Len v utorok 15. septembra došlo k napadnutiu 79-ročnej ženy v susednej dedine Blatnica, ktorej medveď poškriabal telo labou. Ochranári aj miestne úrady preto apelujú na obyvateľov a návštevníkov podhorských oblastí, aby dbali na zvýšenú opatrnosť.