Prezident SR Peter Pellegrini predniesol v pléne Národnej rady SR svoju správu o stave republiky.
Prezident SR Peter Pellegrini predstúpil v stredu pred poslancov Národnej rady SR so správou o stave republiky, v ktorej nastavil zrkadlo slovenskej politickej scéne. Hlava štátu upozornila na priepastný kontrast medzi reálnymi problémami občanov a témami, ktoré riešia politici – kým verejnosť zápasí so zdražovaním, politická scéna je utopená v intrigách.
Pellegrini zdôraznil, že občania sú po troch rohoch konsolidácie verejných financií právom rozčarovaní a pri pohľade do vlastných peňaženiek odmietajú ďalšie škrty. Vládu preto priamo vyzval, aby nehľadala nové dane, ale radšej zrušila transakčnú daň a zamerala sa na zníženie vysokých cien pohonných látok, hoci ocenil snahu zachovať štandard sociálneho štátu. Prirovnal tiež, že sviatok Sedembolestnej Panny Márie padol za obeť práve konsolidácii.
Spoločnosť nezjednotil ani atentát
Za jeden z najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska označil prezident hlboké rozdelenie národa na dva nezmieriteľné tábory. Tento stav sa podľa neho prehlbuje a nezastavila ho ani bezprecedentná udalosť, akou bol atentát na premiéra Roberta Fica. Pellegrini skritizoval opozíciu za odmietavý postoj ku všetkým vládnym návrhom, čo podľa neho zvyšuje celospoločenskú skepsu.
Zároveň skritizoval aj samotný chod parlamentu – považuje za neprípustné, aby NR SR nebola schopná dokončiť svoje schôdze a ignorovala právo opozície predkladať vlastné návrhy. Dotkol sa aj nadchádzajúcich spojených komunálnych a krajských volieb, pričom odmietol, že by jeseň mala byť len „generálkou“ pred parlamentnými voľbami.
Členstvo v EÚ a NATO nemá alternatívu
V oblasti zahraničnej politiky vyslal prezident jasný signál. Hoci pripustil, že na fungovanie Európskej únie a NATO existujú oprávnené kritické pohľady, zdôraznil, že tieto štruktúry nemajú pre bezpečnosť a ekonomickú prosperitu Slovenska žiadnu náhradu. Rozvíjanie diplomacie na všetky štyri svetové strany je podľa neho v poriadku, no dodatočné partnerstvá nikdy nesmú spochybňovať ani nahrádzať naše pevné ukotvenie v EÚ a NATO.
Konštruktívne využitie času
Pellegrini žiada parlament, ale aj vládu, aby čas do parlamentných volieb využili čo najviac konštruktívne. Žiada ich, aby pracovali do posledného dňa svojho mandátu na riešení každodenných starostí občanov, ako aj na strategických projektoch, ktoré ich terajší mandát presahujú.
Poslancom Národnej rady i členom vlády prezident pripomenul, že nie každé správne rozhodnutie je aj populárne, a nie každé populárne rozhodnutie je správne. Vyzval ich, aby sa nenechali strhnúť volebnou kampaňou na úkor práce pre ľudí.