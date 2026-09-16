V rade pôsobí od septembra ako nominant ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.
Novým predsedom rady Fondu na podporu umenia (FPU) sa stal Milan Sedláček. Členovia rady ho jednohlasne zvolili na stredajšom rokovaní. „Za jeho zvolenie hlasovali všetci prítomní členovia rady, hlasovania sa zdržal iba on sám. Vo funkcii podpredsedu rady zostáva Ľubomír Kleštinec,“ potvrdili TASR z FPU.
Sedláček za svoje prioritné ciele označil posilnenie postavenia fondu ako rešpektovanej verejnoprávnej inštitúcie a otvorenú komunikáciu so všetkými zainteresovanými subjektmi z oblasti kultúry a umenia. „Chcem prispieť k tomu, aby rada rozhodovala stabilne, transparentne a v prospech kultúrnej a umeleckej obce,“ uviedol novozvolený predseda Rady FPU.
Úzku súčinnosť s radou očakáva aj riaditeľ fondu František Kornaj. „Verím, že spoločne vytvoríme priestor pre plynulý chod grantového systému a ďalší rozvoj podpory kultúry a umenia na Slovensku,“ povedal.
Šimkovičovej nominant
Sedláček bol kandidátom na predsedu už pri minulotýždňovej voľbe. Od členov rady však nedostal dostatočný počet hlasov. V rade pôsobí od septembra ako nominant ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS).
Milan Sedláček pôsobí v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu viac ako 35 rokov. Skúsenosti získal naprieč celým kultúrnym prostredím, od tvorby a produkcie umeleckého a audiovizuálneho obsahu cez vydavateľskú činnosť a organizáciu kultúrnych podujatí až po mediálnu komunikáciu, PR a projektové riadenie.
Rada je najvyšším orgánom FPU. Okrem iného schvaľuje zásady a priority podpornej činnosti, štruktúru podprogramov a harmonogram výziev, prostredníctvom ktorých fond každoročne podporuje projekty v oblasti kultúry a umenia.