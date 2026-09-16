Jaroslav Breznen tvrdí, že miesto dostal po tom, čo ministerstvu jednoducho napísal žiadosť.
Štátny energetický gigant Energetika Slovensko, ktorý ročne dosahuje tržby na úrovni 1,4 miliardy eur, čelí ďalšej kontroverznej nominácii vo svojom vedení. Po tom, čo z dozornej rady po medializácii odstúpila predsedníčka pracujúca ako kozmetička, vyšli na povrch informácie o ďalšom členovi. V kľúčovom kontrolnom orgáne totiž sedí inžinier Jaroslav Breznen z obce Vlachovo pri Rožňave.
Ten sa ako samostatne hospodáriaci roľník a živnostník venuje drevárskemu priemyslu a oficiálne má registrovaný chov kôz. Na jeho nespôsobilosť a chýbajúcu prax v energetike či riadení upozornili denník SME a Nadácia Zastavme korupciu, ktoré od rezortu hospodárstva požadujú prehodnotenie jeho dosadenia.
Žiadneho politika vraj nepozná
Breznen na otázky ohľadom svojho menovania odpovedal pomerne neštandardne. Odmieta akékoľvek prepojenia na politikov a tvrdí, že si do štátneho podniku s obrovským obratom proste poslal písomnú žiadosť a rezort hospodárstva presvedčil jeho životopis. Sám sa pritom cíti na funkciu v dozornej rade plne kvalifikovaný. „Chodíme a odsúhlasujeme veci, klasika… Veď to nie je nič zložité,“ vyhlásil pre médiá na margo svojej práce.
Kozmetička skončila expresne
Ide o druhý medializovaný prípad v krátkom čase. Nadácia Zastavme korupciu už v auguste poukázala na vtedajšiu šéfku dozornej rady Marcelu Martonovú. Tá pracovala ako kozmetička a jej manželom je policajný vyšetrovateľ, ktorý opakovane odmietol trestné oznámenia týkajúce sa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Martonová sa pod tlakom verejnosti vzdala svojej stoličky do dvoch dní od zverejnenia informácií. Či rovnako dopadne aj novoodhalený člen z Vlachova, je nateraz v rukách ministerstva.