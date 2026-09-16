V priemyselnom areáli v Snine vypukol v stredu okolo poludnia rozsiahly požiar.
Hasiči zasahujú pri požiari v priemyselnom areáli v Snine. Krátko po 12.00 h bolo spozorované dymenie zo strechy výrobnej haly. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Obyvatelia na sociálnych sieťach zároveň upozorňujú na hustý čierny dym, ktorý je viditeľný z viacerých častí mesta. V súvislosti s prebiehajúcim zásahom a možným pôsobením dymu a splodín mesto preventívne odporučilo obyvateľom v okolí obmedziť pobyt vonku.
Na mieste zasahuje 12 hasičov so šiestimi kusmi techniky, požiar sa snažia lokalizovať. Samospráva na sociálnej sieti ľuďom v okolí preventívne odporúča obmedziť pobyt vonku, zatvoriť okná a dvere a vypnúť klimatizáciu, rekuperáciu či iné zariadenia, ktoré nasávajú alebo privádzajú vzduch z vonkajšieho prostredia.
„Prosíme obyvateľov, aby sa nepribližovali k miestu požiaru a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek,“ uviedli z radnice. O ďalšom vývoji a prípadných opatreniach chce mesto informovať podľa dostupných a overených informácií.
Kaliňák: Požiar mal vzniknúť pri rekonštrukcii
Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) požiar vo výrobnej hale spoločnosti ZVS Holding v Snine pravdepodobne vznikol počas rekonštrukčných prác. Podľa neho nehorí výrobná technológia a v časti haly, kde požiar vznikol, sa momentálne nevykonáva výroba.
„Dochádza tam k rekonštrukcii haly a pri rekonštrukčných prácach došlo pravdepodobne k požiaru,“ povedal Kaliňák. Ako dodal, v hale sa pracuje so železom a vyrábajú sa tam kovové projektily. Presnú príčinu požiaru nechcel predčasne určovať. Pripustil, že k vznieteniu mohlo dôjsť napríklad pri zváraní.