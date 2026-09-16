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Sociálne siete až od 13 rokov, zásah proti AI a Kanada bližšie k EÚ. Von der Leyen predstavila priority Únie
Zdroj: EURÓPSKA KOMISIA
Zdroj: EURÓPSKA KOMISIA
Zdroj: CANVA
Zdroj: COMMONS.WIKIMEDIA - SHIXART1985
Zdroj: TASR/LUSA
Zdroj: EURÓPSKA KOMISIA
Zdroj: UNSPLASH/LEVART_PHOTOGRAPHER/VOLNĚ K UŽITÍ
Zdroj: TASR - AP PHOTO/EFREM LUKATSKY
Zdroj: EURÓPSKA KOMISIA
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