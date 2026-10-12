Generál zároveň zdôraznil, že vojna nie je nevyhnutná a NATO sa pripravuje výlučne na obranu.
Hlavný veliteľ síl NATO v Európe, generál Alexus Grynkewich, predstavil v pondelok na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva Aliancie.
Nová koncepcia NATO počíta s tým, že v prípade ruského útoku Aliancia najskôr zastaví postup nepriateľa a zabráni mu obsadiť územie členských štátov. Ak by útok pokračoval, jej cieľom by bolo oslabiť nepriateľské sily a narušiť ich schopnosť ďalej bojovať.
„Naša teória víťazstva je jednoduchá. Zablokujeme počiatočný útok. Ak bude útok pokračovať, oslabíme jeho silu a zabránime nepriateľovi v ďalšom postupe,“ vysvetlil generál Alexus Grynkewich.
Do obrany by sa zapojili pozemné, vzdušné aj námorné sily, ktoré by využívali aj kybernetické a vesmírne technológie. Ich úlohou by bolo zastaviť nepriateľa, obmedziť jeho zásobovanie a narušiť velenie.
Generál zároveň zdôraznil, že vojnu nepovažuje za bezprostrednú ani nevyhnutnú. NATO sa podľa neho pripravuje výlučne na obranu svojich členov a jeho cieľom nie je úplná porážka protivníka, ale zastavenie prípadnej agresie.