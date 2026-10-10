Spoločnosť na Slovensku zamestnáva takmer 200 odborníkov.
Informačno-komunikačné technológie má pre NATO dodávať slovensko-kanadská firma. Spoločnosť Aliter Technologies získala kontrakt s maximálnou hodnotou 150 miliónov eur od Agentúry NATO pre komunikácie a informácie. TASR o tom informovali zo spoločnosti.
„Pred šestnástimi rokmi sme sa stali prvou slovenskou firmou, ktorá podpísala rámcovú zmluvu s NATO. Vtedy sme ešte museli preukázať, že dokážeme dodávať. Dnes sme v súťaži získali kontrakt, ktorého hodnota prevyšuje celý náš ročný obrat,“ uviedol predseda predstavenstva Aliter Technologies Ervin Haramia.
Spoločnosť priblížila, že na Slovensku zamestnáva takmer 200 odborníkov. Ďalších viac ako 80 má v Kanade. V roku 2025 dosiahli jej tržby hodnotu vyše 71 miliónov eur. Okrem NATO dodáva svoje riešenia aj spoločnostiam ako Airbus, BAE Systems, General Dynamics a Northrop Grumman.