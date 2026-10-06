Bývalý major a vojenský psychiater Nidal Malik Hasan čelí konečnému rozsudku.
Prípad sa začal písať ešte v roku 2009 a stal sa najsmrteľnejším útokom na americkej vojenskej základni mimo bojových zón. Hasan vtedy spustil paľbu v preplnenej lekárskej budove na základni Fort Hood, kde vojaci čakali na zdravotné prehliadky a očkovanie pred odchodom do terénu. O život prišlo 13 neozbrojených vojakov a ďalších 32 utrpelo zranenia, uvádza BBC.
Bývalý vojenský psychiater sa neskôr pred súdom k útoku priznal. Počas vojenského procesu v roku 2013 svoje konanie bez obalu obhajoval tým, že chcel chrániť moslimov a hnutie Taliban v Afganistane. Porota zložená z 13 dôstojníkov mu vtedy jednomyseľne navrhla najprísnejší možný trest.
Trest smrti schválil priamo Trump
Vykonanie absolútneho trestu vo vojenskom systéme podlieha priamemu súhlasu prezidenta USA. Donald Trump, ktorý sa dlhodobo stotožňuje s využívaním trestu smrti pri závažných zločinoch, rozsudok oficiálne schválil. Hovorca Pentagonu Sean Parnell k rozhodnutiu krátko skonštatoval, že „Hasanov súdny deň konečne prišiel“.
Pôjde o mimoriadny precedens. Posledná vojenská poprava v Spojených štátoch sa odohrala ešte v roku 1961, keď obesenie ukončilo život vojaka Johna Bennetta za znásilnenie neplnoletého dievčaťa. V prípade Hasana však pôjde o prvú vojenskú popravu zastrelením od konca druhej svetovej vojny. Presný termín a miesto výkonu rozsudku určí ministerstvo armády.