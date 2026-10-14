Presné okolnosti tragédie vyšetruje polícia.
V Nemecku zomrela 21-ročná žena pri bungee jumpingu zo skaly. So skupinou štyroch priateľov sa vybrala do pohoria Sauerland na západe krajiny, kde sa rozhodli vyskúšať adrenalínový zoskok. Zariadenie na bungee jumping si pritom vyrobili sami, informuje o tom portál Focus.de.
Prvý zoskok vyšiel, druhý sa skončil tragicky
K nehode došlo v sobotu 10. októbra v lezeckom areáli. Ako prvý skočil 34-ročný muž, ktorého zoskok prebehol bez problémov.
Pri druhom pokuse však 21-ročná žena narazila do skalnej steny a utrpela smrteľné zranenia. Priatelia okamžite privolali záchranárov, no žene už nedokázali pomôcť.
Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa. Polícia prípad vyšetruje, podľa doterajších zistení však nič nenasvedčuje zavineniu inou osobou. Priatelia zosnulej sú v starostlivosti odborníkov.