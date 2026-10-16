Štátna agentúra Infostat zo Štatistického úradu SR zverejnila čerstvý októbrový prieskum, ktorý tradične prináša odlišné čísla než súkromné agentúry.
Hoci kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi a regionálnymi voľbami vrcholí, veľkú pozornosť na seba stále strháva boj o parlamentné kreslá. Do merania politických síl sa popri súkromných agentúrach opäť zapojil aj štátny Infostat, ktorého dáta bývajú v porovnaní s ostatnými prieskumami často odlišné. Prieskum realizoval v dňoch od 5. do 9. októbra 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 080 respondentov.
Tesný súboj na čele a silná Republika
Keby sa voľby do parlamentu konali v úvode októbra, víťazom by sa stal vládny Smer-SD s podporou 19 percent hlasov. Na chrbát mu však mimoriadne tesne dýcha opozičné Progresívne Slovensko, ktoré zaostalo len o pol percentuálneho bodu so ziskom 18,5 percenta. Silnú pozíciu tretej najvýraznejšej politickej sily si drží mimoparlamentné hnutie Republika, ktorému by dalo hlas rovných 12 percent opýtaných.
V strede poľa sa na bezpečných priečkach usadilo Hnutie Slovensko s 9,5 percentami a kresťanskí demokrati z KDH, ktorým prieskum nameral 8,6 percenta. Koaličný Hlas-SD by v parlamente získal podporu 7,4 percenta voličov.
Prekvapivý pád SaS a prebudenie Kollára so Sulíkom
Najväčší šok októbrového merania prišiel na samom chvoste strán, ktoré by sa prebojovali cez päťpercentnú hranicu. Na rozdiel od iných agentúr totiž Infostat posunul na úplné dno parlamentu stranu Sloboda a Solidarita, ktorej nameral len 6,3 percenta preferencií.
Ešte zaujímavejšie pohyby sa odohrali tesne pod parlamentným prahom. Demokrati zostali stáť pred bránami parlamentu so ziskom 4,8 percenta a len o desatinu menej zaznamenala Maďarská aliancia s 4,7 percentami. Pozornosť však púta predovšetkým hnutie Sme rodina. Po tom, čo Boris Kollár oznámil spojenectvo s bývalým predsedom SaS Richardom Sulíkom, preferencie hnutia vystrelili na 4,1 percenta. V porovnaní so septembrom, kedy malo hnutie iba 2,2 percenta, ide o viac než solídny reštart.
Úplne mimo hry naopak zostáva projekt Právo na pravdu s 2,4 percentami a totálny prepad zažíva koaličná SNS, ktorej štátny prieskum prisúdil len zúfalých 1,7 percenta hlasov.