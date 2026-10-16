Vozidlo prevážalo vodičov kamiónov. Prevádzkovateľ rýchlovlakov Eurostar ubezpečuje, že incident neovplyvnil premávku spojov medzi kontinentom a Londýnom.
Najmenej 19 zranených si vo štvrtok večer vyžiadala zrážka minibusu s nákladným vlakom pri vjazde do Eurotunela na severe Francúzska. Päť ľudí utrpelo vážne zranenia, informovala agentúra AFP s tým, že v ohrození života nie je zrejme nikto.
K nehode došlo v obci Coquelles pri Calais. Minibus prevážal vodičov nákladných vozidiel. Na miesto smerovali záchranné zložky i polícia.
Spoločnosť prevádzkujúca vlaky Eurostar uviedla, že k zrážke došlo niekoľko kilometrov od Eurotunela a nemá vplyv na vlaky premávajúce z Londýna a do neho. „Všetky vlaky Eurostar budú premávať podľa plánu,“ píše sa vo vyhlásení.
Eurotunnel Le Shuttle umožňuje vlakovú prepravu osôb a vozidiel cez 50-kilometrový tunel s 37 kilometrovým úsekom pod Lamanšským kanálom medzi Francúzskom a Anglickom. Ide o najdlhší úsek tunela pod vodou na svete.