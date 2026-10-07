Prvú priečku si naďalej drží Progresívne Slovensko so ziskom 19,5 percenta.
Meranie prináša zmenu v tempe dvoch najväčších politických rivalov. Kým Progresívne Slovensko v najnovšom modeli kleslo z predchádzajúcich hodnôt na 19,5 %, Smer-SD využil situáciu, mierne si polepšil a dosiahol 17,8 %. Tretie miesto si stabilne drží Republika so ziskom 14,2 %.
Pomerne výrazný posun nastal aj na ďalších priečkach. Matovičovo Hnutie Slovensko získalo 9 % a drží sa pred SaS, ktorej by dalo hlas 8 % rozhodnutých voličov. Na chvoste strán, ktoré by sa prebojovali do Národnej rady SR, skončili KDH (6,2 %) a koaličný Hlas-SD (5,9 %). Tesne pred bránami parlamentu zostali Demokrati, ktorým 4,9 % nestačilo na prekročenie päťpercentného prahu.
Rozdelenie mandátov v parlamente
Ak by sa voľby konali začiatkom októbra, 150 poslancov v Národnej rade SR by sa rozdelilo nasledovne:
Akoby vyzeralo skladanie vlády?
Z pohľadu povolebnej matematiky by mala jednoduchšiu pozíciu opozícia. Štvorica strán tvorená PS, Hnutím Slovensko, SaS a KDH by v parlamentných laviciach disponovala dohromady 79 poslancami, čo by stačilo na vytvorenie väčšinovej vlády (potrebných je minimálne 76 hlasov).
Na druhej strane, prípadný blok zložený zo strán Smer-SD, Hlas-SD a Republika by dovedna získal len 71 mandátov, čo by na zostavenie väčšiny nestačilo.
Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research prostredníctvom online zberu dát v dňoch 1. až 5. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 005 respondentov.