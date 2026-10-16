Namiesto dôležitých rokovaní európskych lídrov o migrácii, obrane, bezpečnosti či eskalácii na Blízkom východe zamieril do Nového Sadu.
Slovenský premiér Robert Fico v piatok popoludní predčasne odišiel zo summitu Európskej únie v Bruseli. Cestuje do srbského Nového Sadu, kde podporí bývalého prezidenta Aleksandara Vučiča na predvolebnom mítingu. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
Fico svoju cestu do Srbska avizoval v stredu. Pôvodne tam mal odcestovať už 3. októbra, pre zdravotné problémy ju však zrušil. „V piatok vo večerných hodinách sa presúvam do Belehradu a potom z Belehradu do Nového Sadu, kde chcem podporiť významného srbského štátnika, pretože robí suverénnu politiku, ktorá vždy bola pre mňa vzorom, pána Aleksandara Vučiča,“ vyhlásil.
Predčasné parlamentné voľby sa v Srbsku uskutočnia 25. októbra. Vučič v septembri odstúpil z funkcie prezidenta, aby viedol kampaň svojej Srbskej pokrokovej strany (SNS) s cieľom stať sa premiérom.
Fico pre predčasný odchod vynechal rokovania o migrácii, obrane a bezpečnosti Únie či vývoji situácie na Blízkom východe.
Európska únia a medzinárodní pozorovatelia tento týždeň vyjadrili obavy o férovosť a transparentnosť volieb, ktoré sa uskutočnia v čase vysokého politického napätia v krajine, napísala vo štvrtok agentúra AP.
Centrum študentských protestov
Práve Nový Sad, kam Fico cestuje, sa stal centrom rozsiahlych protivládnych protestov po tragédii z 1. novembra 2024. Vtedy sa na zrekonštruovanej železničnej stanici zrútil betónový prístrešok, zahynulo pri tom 16 ľudí. Nešťastie vyvolalo podozrenia z korupcie a požiadavky na vyvodenie politickej a trestnej zodpovednosti. Študentmi vedené protestné hnutie následne prerástlo do celoštátnych demonštrácií proti vláde a spôsobu vládnutia v Srbsku. Fico podporil Vučiča aj v súvislosti s týmito demonštráciami.
V Báčskom Petrovci vo Vojvodine došlo v auguste 2025 počas Slovenských národných slávností k incidentu, keď skupina podporovateľov srbskej strany SNS začala ničiť fotografie zo študentských protestov v Srbsku. Situácia prerástla do fyzických potýčok, niekoľko ľudí utrpelo ľahšie zranenia.
Podľa svedkov boli medzi osobami, ktoré na výstavu zaútočili, okrem Srbov aj príslušníci slovenskej menšiny. Fico vtedy odmietol interpretáciu incidentu ako útoku na slovenskú národnostnú menšinu a označil ho za súčasť vnútropolitického konfliktu v Srbsku.