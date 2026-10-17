Francúzsko čelí masívnej vlne protestov: V uliciach horia autá, vracajú sa žlté vesty
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Daniel Zbudila
dnes 17. októbra 2026 o 15:05
Čas čítania 1:40

Francúzsko čelí masívnej vlne protestov: V uliciach horia autá, vracajú sa žlté vesty

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Francúzsko čelí masívnej vlne protestov: V uliciach horia autá, vracajú sa žlté vesty
Zdroj: TASR/AP/Emma Da Silva

Atmosféra v uliciach je na bode mrazu – v Marseille už od rána horeli smetné koše a elektrokolobežky, majitelia obchodov v Paríži zabedňujú výklady drevenými doskami a bezpečnostné zložky sa pripravujú na tvrdé zrážky s radikálmi.

Po celom Francúzsku sa v sobotu 17. októbra očakáva približne 500 rôznych verejných akcií a takmer stovka ucelených protestných pochodov. Krajina sa zmieta vo vážnej dlhovej kríze, zatiaľ čo sa menšinová vláda pokúša cez rozdelený parlament pretlačiť nepopulárne úsporné opatrenia. Hnev verejnosti z neutíchajúcej drahoty a zdražovania pohonných hmôt navyše spojil odbory so študentmi a prebúdza sa aj fenomén „žltých viest“, ktorý paralyzoval krajinu v roku 2018.

Napätie bolo hmatateľné už v ranných hodinách. V juhofrancúzskom prístave Marseille museli ťažkoodenci zasahovať proti demonštrantom, ktorí zapálili kontajnery na odpad a elektrické kolobežky. Obchodníci v centrách metropol nenechávajú nič na náhodu a svoje výklady prekrývajú drevenými doskami, aby ich uchránili pred vandalizmom a rabovaním. Ministerstvo vnútra varuje, že krajná ľavica sa pokúsi narušiť bezpečnostné koridory, pričom blokády hlavných dopravných uzlov nemieni tolerovať.

Ťažko zranení mladiství

Súčasnej vlne celonárodného odporu predchádzali štyri týždne neutíchajúcich študentských štrajkov. Mladí ľudia vyšli do ulíc pre dlhodobý nedostatok učiteľov, preplnené triedy a katastrofálny stav školských budov. Hoci väčšina ich protestov prebehla pokojne, zrážky s políciou vyvolali v celej krajine vlnu rozhorčenia pre údajné brutálne zákroky zásahových jednotiek.

 

Verejnosťou otriasli najmä dva brutálne prípady: len 15-ročný študent prišiel o oko po zásahu policajným gumovým projektilom a 14-ročný chlapec utrpel devastačné poranenie ruky s amputáciou po tom, čo zdvihol zo zeme policajný omračujúci granát. V reakcii na to štát používanie niektorých typov výbušnín dočasne stopol. Minister vnútra Laurent Nuñez však potvrdil, že ak v sobotu vypuknú závažné pouličné nepokoje, policajti majú zelenú omračujúce granáty opäť použiť. Orgány momentálne prešetrujú 36 prípadov možného policajného násilia.

Prezident Emmanuel Macron vyzval občanov na pokoj a pripomenul, že právo na protest musí ísť ruka v ruke s rešpektovaním majetku a zdravia ostatných. Opozícia na čele s Jeanom-Lucom Mélenchonom z radikálno-ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI) však čelí obvineniam, že situáciu ešte viac hecuje výzvami na odpor voči policajnej brutalite.

Policajti hlásia stovky zranených

Kríza v bezpečnostných zložkách naberá nevídané rozmery. Premiér Sébastien Lecornu informoval, že od začiatku nepokojov utrpelo zranenia už 937 policajtov a príslušníkov žandárstva. Zdravotné ošetrenie si muselo vyhľadať aj 248 študentov a 149 učiteľov, čo predstavuje najčernejšie čísla v histórii rezortu školstva. Predseda vlády varoval, že stredoškolské hnutie sa rýchlo mení na nebezpečnú vlnu mestského násilia.

 

Do otvoreného konfliktu s vládou však vstúpili samotní policajti. Jeden z najvplyvnejších policajných odborových zväzov Alliance Police Nationale podáva na štát žalobu za všeobecné ohrozovanie a vystavovanie policajtov nebezpečenstvu. Vedenie zväzu ostro skritizovalo velenie za chaotické a protichodné inštrukcie, ktoré podľa nich nechávajú mužov a ženy v uniforme bezradných v prvej línii napospas rozzúreným davom.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Emma Da Silva
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