Podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer) v živom vysielaní spochybnil zmysel bezdetných zväzkov s tvrdením, že manželstvo slúži prioritne na reprodukciu a ak neplní biologickú funkciu, nemá dôvod požívať štátnu ochranu.
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy otvoril citlivú tému partnerských zväzkov a následne sa s predsedom opozičnej SaS Branislavom Gröhlingom dostal do prudkej slovnej potýčky o udržateľnosti štátnej kasy a sociálnych dávok.
Kaliňák: Neproduktívne zväzky nemajú dôvod na ochranu štátu
Kaliňák počas relácie rozvíjal argumentáciu, že inštitút manželstva je vytvorený predovšetkým na reprodukciu celej spoločnosti. Z toho dôvodu podľa neho „neproduktívne zväzky“ do tejto kategórie nepatria. Vyhlásil, že zväzok bez detí „neplní svoju biologickú funkciu“, a preto „nemá prečo požívať ochranu štátu“.
Svojimi výrokmi mieril prioritne na páry rovnakého pohlavia. V diskusii sa otvorene pýtal, čo „prinesie slovenskej spoločnosti“ manželstvo poslanca Michala Saba (PS). Ešte ostrejšie sa vymedzil voči poslankyni Lucii Plavákovej (PS), ktorá uzavrela zväzok so svojou partnerkou, pričom spoločne vychovávajú dieťa. Kaliňák jej krok neváhal označiť za otvorenú „provokáciu“ voči ústave.
Hádka o trináste dôchodky a obvinenie z pomoci Ukrajine
Druhou rozbuškou vysielania bola ekonomická debata o sociálnych balíčkoch. Branislav Gröhling upozornil, že štátna pokladnica po nasledujúcich parlamentných voľbách v roku 2027 nebude schopná utiahnuť vyplácanie trinástych dôchodkov v podobe, v akej ich nastavila súčasná koalícia. Systém označil za dôsledok populistických sľubov.
„To je realita. Trináste dôchodky, ktoré idú na dlh, splácajú pracujúci,“ zdôraznil predseda SaS. Dodal, že podporu seniorov je nutné zadresniť a namiesto zadlžovania zabezpečiť dôchodcom 12 plnohodnotných dôchodkov ročne.
Minister obrany varovania pred finančným kolapsom odmietol a vyhlásil, že trináste dôchodky „rozhodne nie sú“ kostlivec v skrini, ktorého by po sebe vládna koalícia zanechala. Diskusiu však vzápätí vyhrotil obvinením, v ktorom tvrdil, že predstavitelia SaS „chcú dať 13. dôchodky Ukrajine“.
Gröhling sa proti takémuto tvrdeniu ostro ohradil a označil ho za manipulatívnu a neprípustnú skratku. Kaliňák však ani po námietke neustúpil a na svojich slovách trval: „Je to jednoduchá a pravdivá skratka, že to odovzdáte Ukrajine.“