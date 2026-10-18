Predseda SaS Branislav Gröhling ostro odmietol nomináciu Filipa Kuffu za ministra a šokoval vyhlásením, že už oslovil konkrétnu ženu, aby v roku 2029 kandidovala za prezidentku a nadviazala na odkaz Zuzany Čaputovej.
Andrej Danko sa v relácii TA3 V politike dôrazne ohradil proti tomu, aby ho niekto v súvislosti s aktuálnym dianím v politike „pošpiňoval“. Pozornosť okamžite upriamil na svojho bývalého nominanta a dnes nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý buduje nové politické väzby s poslancom Rudolfom Huliakom.
Šéf národniarov si neodpustil uštipačnú poznámku na adresu ľudí, ktorí sa okolo Tarabu objavujú: „Ak majú byť oporami Tomáša Tarabu Versače a Tabak, tak mu prajem veľa šťastia,“ vyhlásil Danko s odkazom na Františka „Versačeho“ Kabrheľa a bývalú poslankyňu Romanu Tabak.
Danko zároveň tvrdil, že premiér Robert Fico bol osobne zhrozený zo situácie, ktorá na ministerstve životného prostredia vládla pod Tarabovým vedením, pričom odmietol, že by za tieto pomery niesla vinu SNS.
Otázniky nad Filipom Kuffom a ťah prezidenta
V otázke nominácie štátneho tajomníka Filipa Kuffu na post riadneho ministra životného prostredia prenecháva Danko finálne slovo prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Hlave štátu odkázal, aby sa riadila zákonmi a vlastným svedomím, a potvrdil plánované osobné stretnutie.
Danko sa zároveň zastal rodiny Kuffovcov – ich konflikt s Tarabom sa podľa neho začal až vtedy, keď odmietli Tarabove pokusy o destabilizáciu vládnej koalície. Dodal tiež, že nemá vedomosť o žiadnej obžalobe spojenej s výkonom práce na envirorezorte.
Naopak, Branislav Gröhling nomináciu Kuffa rázne odsúdil. Za absurdné považuje, že si hlava štátu musí pýtať podklady a previerky od tajných služieb. Súčasnú situáciu označil za zvláštny stav, kde viacerí aktéri hovoria o podozreniach a protiprávnom konaní, no nikto nepredkladá jasné fakty a dôkazy orgánom činným v trestnom konaní.
Nová prezidentka na obzore? Gröhling už oslovil konkrétnu ženu
Hoci sa ďalšie prezidentské voľby uskutočnia až v roku 2029, šéf SaS vyhlásil, že opozícia musí konať v predstihu a nájsť spoločného silného kandidáta. Pre Gröhlinga totiž Peter Pellegrini nepredstavuje prijateľnú voľbu pre ďalšie funkčné obdobie.
Predseda liberálov priznal, že už vytipoval vhodnú osobnosť a tento týždeň s ňou absolvoval osobné rokovanie s ponukou kandidovať. Má ísť o ženu, no nejde o Zuzanu Čaputovú.
„Ja viem, že to je veľmi dopredu,“ pripustil Gröhling, no zdôraznil, že na Slovensku pôsobí viacero rešpektovaných žien schopných viesť štát „a pokračovať v tom odkaze pani Čaputovej“.
Spor o dlh a transakčnú daň
V závere relácie sa lídri pochytili na téme schváleného štátneho rozpočtu. Gröhling upozornil, že vládna politika ženie Slovensko k ekonomickému kolapsu, pričom sa odvolal na varovné správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Kritizoval najmä zavedenie transakčnej dane, ktorá zaťažuje podnikateľské prostredie.
Danko oponoval a obhajoval rastúce zadlženie ako bežný európsky trend. Zároveň pripomenul, že to bola práve SNS, ktorá vyrokovala koniec transakčnej dane od januára 2028 a presadila vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov.