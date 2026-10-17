Situácia bola taká zúfalá, že personálu aeroliniek Qantas sa minuli všetky antihistaminiká a stroj musel v talianskej metropole prejsť okamžitou hĺbkovou dezinsekciou.
Piatkový diaľkový let z austrálskeho Perthu do Ríma sa pre desiatky ľudí zmenil na svrbiace utrpenie. Pasažieri v ekonomickej triede začali personálu postupne hlásiť nepríjemné bodance a svrbenie po celom tele.
Podľa informácií denníka The Sydney Morning Herald bol nápor doštípaných cestujúcich taký masívny, že letuškám v lekárničkách rýchlo došli všetky zásoby antihistaminík.
Po pristátí v Taliansku bolo jasné, že stroj v takomto stave späť neodletí. Sobotný spiatočný spoj spoločnosť Qantas bez milosti škrtla a lietadlo putovalo na okamžitú dezinsekciu. Cestujúci dostali hotelové izby a náhradné letenky.
„Zákazníkom sa úprimne ospravedlňujeme za zrušenie letu z Ríma do Perthu. Umožnilo to našim technikom vykonať dôkladné vyčistenie lietadla po tom, čo sa na menšom počte sedadiel v ekonomickej triede potvrdil problém,“ uviedol hovorca austrálskej leteckej spoločnosti. Aerolinky pritom tvrdia, že bežnou dezinsekciou stroje prechádzajú každých 50 dní.
Ako sa parazity dostanú na palubu?
Hoci ploštice v lietadle znejú ako mimoriadny úlet, podľa odborníkov nejde o úplne ojedinelý jav. Do interiéru stroja sa najčastejšie prenesú v záhyboch oblečenia alebo v príručnej batožine cestujúcich z hotelov či hostelov.
Austrálsky expert na ploštice Stephen Doggett pre ABC News upozornil, že najrizikovejším článkom paradoxne bývajú ubytovacie zariadenia s extrémnou fluktuáciou hostí – vrátane hotelov, kde prespávajú posádky aeroliniek často len na jednu noc. Parazit sa dokáže bez problémov zachytiť v látke a nepozorovane prežiť v štrbinách sedadiel celé týždne.
Zabiť ich v lietadle je nočná mora
Zbaviť sa ploštíc v interiéri dopravného lietadla je náročný a drahý technologický proces. Bežné agresívne chemické postreky sa na palube použiť nesmú, pretože by mohli naleptať citlivú elektroniku, káble alebo plastové komponenty pretlakovej kabíny.
Tímy údržby preto musia použiť komplikovanú kombináciu priemyselného vysávania, horúcej pary a špecifických, schválených insekticídov.
Podľa expertov neexistuje spoľahlivý spôsob, ako sa pred nimi ako cestujúci vopred ochrániť. Dospelé jedince majú farbu a veľkosť jablkového jadierka, no mladé nymfy sú mikroskopické a svetlozelené, takže voľným okom v šere kabíny prakticky neviditeľné. Ak sa ti niekedy stane niečo podobné, jediná rada znie: okamžite si miesto aj hmyz odfoť, aby si mal nepriestrelný dôkaz pri žiadosti o kompenzáciu.