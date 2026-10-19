Násilné protesty otriasajú Francúzskom: Polícia zadržala takmer 2 400 ľudí, Macron odmietol demisiu ministra vnútra
0
0
0
TASR
dnes 19. októbra 2026 o 8:50
Čas čítania 0:27

Násilné protesty otriasajú Francúzskom: Polícia zadržala takmer 2 400 ľudí, Macron odmietol demisiu ministra vnútra

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Násilné protesty otriasajú Francúzskom: Polícia zadržala takmer 2 400 ľudí, Macron odmietol demisiu ministra vnútra
Zdroj: TASR/AP

Prezident Emmanuel Macron napriek kritike bezpečnostných zlyhaní odmietol prijať demisiu ministra vnútra.

Francúzsko zasiahli násilné protesty, počas ktorých polícia zadržala takmer 2 400 ľudí. Demonštranti podpaľovali autá, ničili obchody a útočili na policajtov či verejné budovy. Zranenia utrpelo takmer 1 000 policajtov a žandárov, z toho siedmi vážne. 

V Paríži polícia proti protestujúcim použila slzotvorný plyn a vodné delá. V mestách Marseille a Lille demonštranti vtrhli do radníc, zatiaľ čo v Limoges podpálili budovu mestskej správy. Požiar zničil jej strechu, ktorá sa následne zrútila.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron kritizoval zlyhania bezpečnostných zložiek, odmietol však prijať demisiu ministra vnútra Laurenta Nuňeza. Ten ponúkol svoju rezignáciu v nedeľu, prezident ho však požiadal, aby zabezpečil vyšetrenie pochybení a prijal opatrenia na zvládnutie situácie. Minister vnútra pripísal násilnosti radikálnej ľavici.

16. októbra 2026 o 9:09 Čas čítania 6:35 Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“ Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
11. októbra 2026 o 7:32 Čas čítania 0:44 Dráma v anglickej ZOO: Muža napadol vo výbehu tiger, utrpel vážne zranenia Dráma v anglickej ZOO: Muža napadol vo výbehu tiger, utrpel vážne zranenia
13. októbra 2026 o 10:00 Čas čítania 0:00 Muž vypadol z horskej dráhy priamo na strechu Muž vypadol z horskej dráhy priamo na strechu
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Politika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:05
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
pred 2 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 16:35
Nemusí sa s nikým deliť. 35-ročný Nemec trafil všetkých 7 čísel a odnáša si rozprávkových 120 miliónov eur
Nemusí sa s nikým deliť. 35-ročný Nemec trafil všetkých 7 čísel a odnáša si rozprávkových 120 miliónov eur
pred 2 hodinami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 3 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 15:05
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
pred 3 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 16:35
Nemusí sa s nikým deliť. 35-ročný Nemec trafil všetkých 7 čísel a odnáša si rozprávkových 120 miliónov eur
Nemusí sa s nikým deliť. 35-ročný Nemec trafil všetkých 7 čísel a odnáša si rozprávkových 120 miliónov eur
včera o 12:05
Prišla so zlomeným členkom, z nemocnice už neodišla: Rodina 21-ročnej ženy viní personál z predávkovania liekmi
Prišla so zlomeným členkom, z nemocnice už neodišla: Rodina 21-ročnej ženy viní personál z predávkovania liekmi
1
14. 10. 2026 6:36
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
pred 3 dňami
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
14. 10. 2026 7:20
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
14. 10. 2026 15:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 2 hodinami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
pred 3 dňami
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
pred 4 dňami
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Zahraničie Všetko
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
pred 29 minútami
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
Tragédiu videli veriaci v kostole aj diváci živého prenosu.
„Vrhli sa na nás ako hyeny.“ Na dovolenke kúpili luxusný náhrdelník za 5 000 eur, doma zistili trpkú pravdu
včera o 18:05
„Vrhli sa na nás ako hyeny.“ Na dovolenke kúpili luxusný náhrdelník za 5 000 eur, doma zistili trpkú pravdu
Prišla so zlomeným členkom, z nemocnice už neodišla: Rodina 21-ročnej ženy viní personál z predávkovania liekmi
včera o 12:05
Prišla so zlomeným členkom, z nemocnice už neodišla: Rodina 21-ročnej ženy viní personál z predávkovania liekmi
Putin navrhol Trumpovi a Si Ťin-pchingovi spoločné rokovania o Ukrajine. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť už v novembri
pred 2 hodinami
Putin navrhol Trumpovi a Si Ťin-pchingovi spoločné rokovania o Ukrajine. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť už v novembri
Francúzsko zachvátili nepokoje: V Limoges podpálili historickú radnicu, polícia hlási 1 200 zatknutých a 150 zranených
včera o 09:50
Francúzsko zachvátili nepokoje: V Limoges podpálili historickú radnicu, polícia hlási 1 200 zatknutých a 150 zranených
Nočný poplach na nemeckom letisku. Auto prerazilo plot priamo pri ukrajinských lietadlách Antonov
včera o 10:35
Nočný poplach na nemeckom letisku. Auto prerazilo plot priamo pri ukrajinských lietadlách Antonov
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Na Slovensko sa vrátia teploty nad 20 °C. Meteorológovia prezradili, aké počasie nás čaká počas týždňa
pred 7 minútami
Na Slovensko sa vrátia teploty nad 20 °C. Meteorológovia prezradili, aké počasie nás čaká počas týždňa
pred 2 hodinami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred hodinou
Len 14-ročný žiak sa mal v škole v okrese Trebišov vyhrážať deťom zabitím. Tvrdil, že nad tým premýšľa každý deň
Zahraničie Všetko
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
pred 29 minútami
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
včera o 18:05
„Vrhli sa na nás ako hyeny.“ Na dovolenke kúpili luxusný náhrdelník za 5 000 eur, doma zistili trpkú pravdu
včera o 12:05
Prišla so zlomeným členkom, z nemocnice už neodišla: Rodina 21-ročnej ženy viní personál z predávkovania liekmi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Na kňaza počas omše v Ekvádore spadol obrovský kríž. Tragická nehoda sa odohrala pred očami veriacich
pred minútou
Na kňaza počas omše v Ekvádore spadol obrovský kríž. Tragická nehoda sa odohrala pred očami veriacich
Tragédiu videli veriaci v kostole aj diváci živého prenosu.
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
pred 2 hodinami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Prečo horí Francúzsko?
včera o 20:15
Prečo horí Francúzsko?
Dlhuješ na daniach alebo odvodoch? Vysvetľujeme, kedy ti hrozia úroky z omeškania a exekútor
pred 3 dňami
Dlhuješ na daniach alebo odvodoch? Vysvetľujeme, kedy ti hrozia úroky z omeškania a exekútor
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
pred 3 dňami
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Viac