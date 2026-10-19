Prezident Emmanuel Macron napriek kritike bezpečnostných zlyhaní odmietol prijať demisiu ministra vnútra.
Francúzsko zasiahli násilné protesty, počas ktorých polícia zadržala takmer 2 400 ľudí. Demonštranti podpaľovali autá, ničili obchody a útočili na policajtov či verejné budovy. Zranenia utrpelo takmer 1 000 policajtov a žandárov, z toho siedmi vážne.
V Paríži polícia proti protestujúcim použila slzotvorný plyn a vodné delá. V mestách Marseille a Lille demonštranti vtrhli do radníc, zatiaľ čo v Limoges podpálili budovu mestskej správy. Požiar zničil jej strechu, ktorá sa následne zrútila.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron kritizoval zlyhania bezpečnostných zložiek, odmietol však prijať demisiu ministra vnútra Laurenta Nuňeza. Ten ponúkol svoju rezignáciu v nedeľu, prezident ho však požiadal, aby zabezpečil vyšetrenie pochybení a prijal opatrenia na zvládnutie situácie. Minister vnútra pripísal násilnosti radikálnej ľavici.