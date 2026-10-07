Celkový postup inštitúcie, fungovanie študentských spolkov aj riešenie sexuálneho násilia preverí nezávislá revízia na čele s bývalou námestníčkou amerického ministra spravodlivosti Sally Yatesovou.
Kampus prestížnej univerzity v štáte New York sa premenil na centrum protestov. Viac ako tisíc študentov a členov učiteľského zboru sa zišlo na zhromaždení, kde vyjadrili ostrý nesúhlas s tým, ako vedenie školy pristupovalo k vyšetrovaniu hromadného znásilnenia študentky v priestoroch študentského spolku, uvádza FOX 5.
Časť demonštrantov počas protestov rozbila sklenené výplne na administratívnej budove Day Hall a na steny nasprejovala odkazy požadujúce spravodlivosť pre obsaženú študentku. Zhromaždení ľudia niesli transparenty s výzvami na vyhadzov páchateľov a priamo požadovali demisiu prezidenta univerzity Michaela Kotlikoffa. Učiteľský zbor navyše presadzuje hlasovanie o nevyslovení dôvery vedeniu.
Preverenie zlyhaní prevzala známa právnička
Vedenie univerzity na stupňujúci sa hnev zareagovalo vytvorením špeciálneho komitétu a angažovaním bývalej námestníčky ministra spravodlivosti USA Sally Yatesovej. Jej úlohou bude spraviť nezávislú auditnú provierku celého prípadu – od práce univerzitnej polície cez disciplinárne konania až po celkový dohľad nad študentskými bratstvami.
Právny zástupca obete krok privítal, no zdôraznil, že audit bude mať zmysel len vtedy, ak univerzita sprístupní všetky interné spisy a dokumenty. Súbežne s týmto interným preverovaním prebieha aj trestné vyšetrovanie, nad ktorým po zásahu guvernérky štátu New York prevzala priamy dohľad štátna generálna prokurátorka Letitia James.
Bratstvo členov okamžite vyhodilo
K celej kauze sa vyjadrilo aj vedenie národného bratstva Chi Phi, v ktorého priestoroch malo k útoku dôjsť. Zástupcovia organizácie uviedli, že sexuálne násilie dôrazne odsudzujú a obvinených študentov zo svojich radov vylúčili hneď tri dni po tom, čo obvinená študentka podala prvé policajné oznámenie.
Prezident Cornellu Michael Kotlikoff vo videoodkaze označil obvinenia za mimoriadne znepokojujúce. Prisľúbil, že škola poskytne úradom plnú súčinnosť, otvorí svoje interné procesy a podporí aj legislatívne zmeny na úrovni štátu New York, ktoré by mali sprísniť postihovanie sexuálneho násilia na akademickej pôde.