VEĽKÁ ZMENA: Pre pacienta na Slovensku po novom nepríde sanitka, ale iba osobné auto s lekárom. Sľubuje to nový plán

V zdravotnom sektore na Slovensku by mali začať platiť od roku 2025 zásadné zmeny. Tie súvisia so zaradením RV-vozidiel do prevádzky.

Po novom v domácnosti navštívi pacienta lekár so záchranárom, ktorí tvoria posádku RV-vozidla. K takejto úprave v záchrannej zdravotnej starostlivosti by malo dôjsť po tom, čo v jej systéme pribudnú nové stretávacie alebo rendez-vous (RV) vozidlá, informuje Nový Čas.

Rovnaký systém využívajú aj v susednej Českej republike, kde nie sú automatické výjazdy sanitiek bežné už viac ako tridsať rokov. Podobné využívanie RV-vozidiel je však populárne aj v iných európskych krajinách.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Novinka by sa najskôr mala testovať len v krajských mestách. K pacientom by počas skúšobného obdobia najprv prišli RV-vozidlá. Sanitka by do domácnosti zavítala až v krajnom prípade, kedy by bol potrebný jej zásah alebo prevoz na centrálny či urgentný príjem.

Ak po kontrole posádkou RV-vozidla usúdi príslušný lekár, že nie je potrebná ďalšia zdravotná starostlivosť, pacienta záchranári ponechajú v domácej starostlivosti.

K zmene by podľa aktuálnych plánov malo dôjsť najneskôr na jeseň roku 2025. V praxi by mal nový systém pomôcť nielen pacientom, ale aj lekárom. Tí by takýmto spôsobom mali možnosť vyšetriť väčšie množstvo pacientov.

Sanitky. Zdroj: TASR/Lukáš Mužla

