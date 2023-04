Slovákom chce zakázať predaj alkoholu na benzínkach. Čepček po zákaze porna vymyslel nové obmedzenia v obchodoch

OK

Poslanec Martin Čepček po kontroverznom zákaze porna prichádza s novým návrhom zákona, pomocou ktorého chce zakázať predaj alkoholických nápojov na čerpacích staniciach, v automatoch alebo prostredníctvom donáškových služieb.

Okrem toho sa zameral na energetické nápoje a ďalšie nápoje s obsahom kofeínu, ktorých predaj chce povoliť len pre plnoletých. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý predložil v NR SR.

Chce zakázať aj reklamu

Ak by poslanci tento návrh schválili, zakázali by predaj alkoholických nápojov na čerpacích staniciach aj v predajných automatoch. Donáškové služby by zasa mohli cez internet predávať len pivo a víno.

Čepček chce navyše zakázať akúkoľvek reklamu na alkohol. „Vzhľadom na rozsah problémov spôsobených nadmernou konzumáciou alkoholických nápojov sa navrhuje zákaz reklamy na alkoholické nápoje, keďže účelom takýchto reklám je zvyšovanie predaja alkoholických nápojov, s čím je nevyhnutne spojené aj zvyšovanie ich spotreby,“ vysvetľuje.

Návrh zákona upravuje a dopĺňa zákon č. 2019/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

Kofeín iba pre dospelých

V druhom návrhu zákona chce Čepček zamedziť predaj kofeínových nápojov pre neplnoletých. „Fyzická osoba – podnikateľ, a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je predaj tovaru, nesmú predávať osobám mladším ako 18 rokov nápoje s obsahom kofeínu viac ako 50 mg/250 ml. alebo s obsahom taurínu viac ako 200 mg/250 ml,“ uvádza v predloženej novele zákona.

Martin Čepček chce zakázať predaj alkoholických nápojov. Zdroj: FB/Martin Čepček, Pixabay/ivabalk

