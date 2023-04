Daj si jódovú tabletku, prichádza ďalšia Matovičova atómovka: Mamičky a mladých ľudí do 25 rokov chce oslobodiť od platenia daní

OK

Igor Matovič prichádza s testom nového zákona, ktorý by oslobodil slovenské mamičky a mladých dospelých od platenia daní. Hovoril o tom na tlačovej konferencii na Facebooku.

„Dnes pred 11 h vrelo odporúčam mojim hejterom preventívne užiť jódové tabletky. Atómovka, ktorú odpálime, mala buchnúť už veľmi dávno… a ženy by nemuseli pri pohľade na svoju výplatnú pásku neustále žiť pocitom, že sú voči mužom menejcenné. Bude to skutočná a fér bomba,“ napísal na svoj Facebook Igor Matovič a skutočne neklamal. To, čo sme videli, bola doslova atómová bomba.

Nový návrh

Poslanci OĽaNO predložili návrh zákona, ktorým chcú vraj otestovať mužský poslanecký zbor. Matovič nezabudol spomenúť Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorým podľa neho na ženách nezáleží.

„Zvolávajú ženy a matky do sál kultúrnych domov, rozdávajú im ruže, no v skutočnosti nepresadili žiadne návrhy. Práve naopak, hlasovali proti,“ povedal Matovič.

Návrh zákona s názvom Matky a mladí bez daní by mal zabezpečiť, že každá matka, ktorá má dieťa do 15 rokov, nemusí platiť dane z príjmu zo svojej mzdy. Cestou by malo byť zvýšenie nezdaniteľného minima.

Podmienky sú vraj iba dve. Prvá je, že matka nesmie zarábať viac ako 2 000 eur mesačne v hrubom. Druhou podmienkou je, že jej dieťa nemá viac ako 15 rokov. Zákon je zároveň úzko špecializovaný len na matky, ktoré dieťa porodili. Prípady adoptovaných detí a polosirôt, ktoré zostali iba s otcom, sú vraj ochotní riešiť v druhom čítaní.

Ďalej chce OĽaNO novým zákonom presadiť, aby dane neplatili ani mladí ľudia od 15 do 25 rokov. Navádza tak mladých, aby začali pracovať na Slovensku, založili si tu rodinu a neodchádzali do zahraničia.

„Mladým ľuďom odpustíme dane a vyrovnáme čisté platy na Slovensku a v Česku,“ hovorí o svojich víziách Matovič a dodáva, že sa chce vyhnúť aj klamaniu pri vyplácaní mladých ľudí. Často sa podľa neho vraj stáva, že čistý príjem dostane mladý zamestnanec na papieri a zvyšok zamestnávateľ doplatí „načierno“.

Čistý finančný dosah opatrenia na štátny rozpočet odhadol Matovič na 500 miliónov eur. Zdroje naň chce nájsť zrušením stropov na platenie sociálnych odvodov a ďalším pritvrdením postihov daňových podvodov.

