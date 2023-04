Lupiči v USA ukradli 200-tisíc dolárov v desaťcentovkách. Viac ako 5 ton mincí vzali z nákladného auta pred známym supermarketom.

V americkej Filadelfii sa minulý týždeň odohrala bizarná krádež. Lupiči ukradli 200-tisíc dolárov v desaťcentovkách, informuje CBS News.

Páchatelia ukradli zo zaparkovaného nákladného auta na parkovisku známeho amerického obchodu Walmart približne dva milióny desaťcentoviek.

Polícia potvrdila, že v nákladnom aute sa na pätnástich paletách nachádzalo približne 750 000 dolárov v desaťcentovkách, čo znamená približne 50 000 dolárov na jednej palete. Zlodejom sa podarilo preniknúť do piatich paliet. Hmotnosť ukradnutých mincí bola približne päť ton, pričom niektoré palety sa zlodejom podarilo rozsypať.

Polícia aktuálne stále pátra po viac ako desiatich mužoch. Jedným z podozrivých je aj samotný vodič, ktorý auto podľa polície odparkoval na nezvyčajnom mieste.

Police are searching for thieves who broke into a trailer in a Philadelphia Walmart lot and made off with 2 million dimes, approximately $200,000 https://t.co/uuL1Zdjxls