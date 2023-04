Za pár eur môžeš už dnes letieť z Bratislavy do tepla. Pozri si prehľad akcií do Chorvátska či Talianska.

OK

OK

Slováci majú možnosť využiť skvelé cenové ponuky leteckej spoločnosti Ryanair počas tohto mesiaca. Na výber majú z viacerých atraktívnych lokalít, do ktorých ich dopravia z Bratislavy. Najlacnejšie letenky ťa však zavedú do Talianska, Bulharska či Chorvátska.

Do Záhrebu, hlavného mesta Chorvátska, sa dostaneš v sobotu 22. apríla za smiešnych 13 eur pomocou spoločnosti Ryanair. Iba o euro drahšie by ťa to vyšlo v utorok 25. apríla.

Ak by si radšej zavítal do bulharskej Sofie, najrozumnejšie ceny letov ponúka Ryanair v utorok 25. a v stredu 26. apríla. Ceny leteniek z Bratislavy sa v týchto dňoch pohybujú v rozmedzí 12 až 15 eur.

Nemenej atraktívnou je aj cena letu 14 eur. Za takúto sumu môžeš v nedeľu 23. apríla zavítať do talianskeho Milána.

Najdostupnejšie cenové ponuky letov na mesiac apríl si môžeš pozrieť na tomto odkaze. Na zozname sa nachádzajú aj všetky vyššie spomínané lety.