Zlodej zo Zvolena nemal svoj deň. Najprv sa pohádal s rodinou, potom ho vyhodili z vlaku, nakoniec mu zhorelo ukradnuté auto

Policajti zo Žiaru nad Hronom v utorok 25. apríla úspešne vyriešili prípad ukradnutého osobného vozidla. Za jeho lúpežou stál iba 30-ročný muž zo Zvolena, ktorý podľa ich slov „nemal svoj deň“, priblížili policajti v príspevku na sociálnej sieti.

„30-ročný páchateľ zo Zvolena sa v utorok doma pohádal s rodinou a rozhodol sa vlakom odísť do Bratislavy. Nemal však kúpený lístok, a tak ho sprievodca ‚vysadil‘ v Žiari nad Hronom. Tu sa chvíľu bezcieľne potuloval, až si všimol neuzamknuté auto a na sedačke spolujazdca kľúče. Vozidlo naštartoval a vydal sa smerom do Bratislavy. V nádrži však nebol dostatok benzínu, a tak zastavil na najbližšej čerpacej stanici, kde natankoval a bez zaplatenia odišiel,“ opísali policajti.

Auto začalo horieť, tak znova skúsil šťastie s vlakom

Po odchode sa však v aute začal prehrievať motor, čo nakoniec vyvolalo požiar. Vozidlo musel zlodej odstaviť na diaľnici a ďalej sa vybral po svojich. „Rýchlo ho opustil a vydal sa k najbližšej železničnej stanici. Tu nastúpil do vlaku smerujúceho do Zvolena, no scenár sa zopakoval a sprievodca ho opätovne ‚vysadil‘ v Novej Bani. Tu musel čakať na ďalší vlak, ktorým sa, tentoraz úspešne, dostal opäť do Žiaru,“ dodali muži zákona.

V Žiari si ho už všimla policajná hliadka, ktorá ho zadržala a previezla na policajnú stanicu. Tam sa muž ku všetkému priznal. Momentálne čelí obvineniu z prečinu krádeže, ktorú vykonal aj napriek tomu, že je v podmienke.

