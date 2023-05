VIDEO: S týmto súperom sa nemohli porovnávať. Na ragbyovom zápase sa objavil nečakaný protivník a hráči vzali nohy na plecia

Na tento zápas „trinástkového“ ragby nikto z 10 000 divákov a hráčov Catalans Dragons len tak ľahko nezabudne. Niekoľko minút pred jeho začiatkom sa totiž na štadióne Perpignane na ploche splašil jeden z troch býkov. Podľa France Bleu išlo o exemplár regionálneho plemena, ktorého si zaumienil slávnostne oceniť prezident klubu Bernard Guasch.

Bull on the loose during pre-game warm-up ahead of Catalans v St Helens 🫣😳 pic.twitter.com/rCCwPWF7Zv