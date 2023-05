Počasie na celý týždeň: v pondelok si uži slnečný deň a 20 stupňov, koncom týždňa sa počasie môže pokaziť

Počas dnešného dňa sa môžeš tešiť na slnečné počasie. Bude jasno až polojasno, v niektorých oblastiach len výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota by sa mala pohybovať okolo 15 až 21 stupňov Celzia, na severe a východe v rozpätí 9 až 15 stupňov. Informuje o tom portál SHMÚ.

Počas voľného dňa nás čaká slnečný deň. Zdroj: SHMÚ



Podobne jasná obloha by mala byť aj počas utorka a stredy s približne rovnakými teplotami, akurát zrána môže byť v niektorých častiach krajiny hmlisto alebo nízka oblačnosť. Od severovýchodu bude zasahovať do našej oblasti okraj mohutnej tlakovej výše.



Vo štvrtok by slnečné počasie mala striedať veľká, na východe krajiny miestami zmenšená oblačnosť a ojedinelé zrážky. Teploty by však nemali výrazne klesnúť. Nasledujúci víkend sa však môže počasie zmeniť. Podľa meteorológov by si mal počítať aj s lokálnymi zrážkami a ojedinelými búrkami. Denné teploty by sa mali pohybovať v rozmedzí 14 až 21 stupňov Celzia.

