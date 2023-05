Ku klasickej sanitke zrejme pribudne nový typ záchranky. Osobné auto bude mať dvojčlennú posádku, ktorá poskytne pomoc na mieste

V prípade potreby prevozu pacienta do nemocnice privolajú klasickú sanitku, no lekár bude voľný a bude môcť pokračovať k ďalším pacientom. Malo by to tak ušetriť posádku a urýchliť pomoc.

