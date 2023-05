Symboly adorujúce Rusko, Putina a jeho vojnu v týchto dňoch v Estónsku neuvidíš. Hrozí za ne pokuta 1200 €.

V dňoch 5. až 9. mája dostanú ľudia v Estónsku pokutu vo výške 1200 eur v prípade, že majú na verejnosti ruské či sovietske vlajky. Pokuta hrozí aj za iné proruské symboly, napríklad písmená V a Z. Informoval o tom miestny denník Postimees.

Estónsko zakázalo ruské symboly na jar 2022, krátko po invázii na Ukrajinu. Prejavilo tým plnú podporu Ukrajine. Ministerstvo vnútra odsudzuje akúkoľvek podporu voči agresorovi a každý, kto schvaľuje vojnu, ktorú Rusko rozpútalo, nesie morálnu spoluzodpovednosť za vojnové zločiny, argumentujú online.

Minulý rok bola suma 1200 eur vnímaná ako maximálna výška pre pokuty, pričom podľa členky polície, ktorá situáciu vysvetľovala vo videu, sa o sume dalo vyjednávať. Zvyčajne polícia požiadala ľudí, aby symboly odstránili alebo odložili. Ak nesúhlasili, tak im vyrubili pokuty, v priemere vo výške 400 eur. „Tento rok nebudeme viesť dialóg,“ varuje estónska polícia.

Zákaz platí aj na sociálne siete, takže ľudia, ktorí publikujú zakázané symboly online, by tiež potenciálne mohli pokutu dostať.

